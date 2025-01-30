Η Άγκυρα περιμένει πρόταση για την τιμή των Eurofighter, λέει τουρκική πηγή

Η Τουρκία περιμένει πρόταση για την τιμή των αεριωθουμένων Eurofighter που επιθυμεί να αγοράσει, αφού υπέβαλε στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας ένα κατάλογο με τις τεχνικές ανάγκες της, δήλωσε σήμερα πηγή στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Τα αεριωθούμενα Eurofighter Typhoon κατασκευάζονται από κοινοπραξία, στην οποία μετέχουν η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία, που εκπροσωπούνται από τις εταιρείες Airbus, BAE Systems και Leonardo.

Η Άγκυρα διεξήγαγε συνομιλίες με τη Βρετανία και την Ισπανία για να αγοράσει 40 Typhoons και η Γερμανία έκανε ένα βήμα για να εγκρίνει τη συμφωνία, αφού είχε αρχικά αντιταχθεί σ' αυτή.

«Το έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο της προμήθειας 40 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, εστάλη στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας και στη σχετική εταιρεία» δήλωσε η πηγή στη διάρκεια ενημέρωσης στην Άγκυρα.

«Περιμένουμε ότι η προσφορά τιμής θα έρθει σ' εμάς μέσα στις επόμενες ημέρες» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

