Αχτσιόγλου για Κασσελάκη: Μου απευθύνθηκε με υποτιμητικό «στυλάκι» επειδή είμαι γυναίκα Πολιτική 12:03, 21.09.2023 linkedin

Από τη μεριά του συνυποψηφίου μου δεν βλέπω κανένα σαφές πρόγραμμα, μόνο συνθήματα, είπε η υποψήφια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή της στη Lifo