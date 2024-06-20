Στην προτεινόμενη διάταξη που αφορά το αδίκημα της απιστίας, σε βαθμό κακουργήματος, όταν στρέφεται κατά πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, κατά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αναφέρθηκε σήμερα Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρίστος Δήμας.



Επεσήμανε μάλιστα, πως: «πρέπει όποιος χορηγεί το δάνειο ή κάνει αναδιάρθρωση ή πωλεί μετοχές του Δημοσίου όπως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να έχει την βεβαιότητα ότι αν τηρήσει τους κανόνες, δεν θα έχει προβλήματα».

Πηγή: skai.gr

πως στο διαδικαστικό στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης απαιτείται μία πραγματογνωμοσύνη από ειδικούς της Τραπέζης της Ελλάδος, και με αυτήν θα διαπιστώνεται αν τηρήθηκαν ή όχι οι κανόνες Τραπέζης Ελλάδος.Διαπιστώνεται ειδικότερα εάν υπάρχει ζημία, το ακριβές ύψος αυτής και αν συνδέεται αιτιωδώς με την τυχόν παράβαση.Ουσιαστικά, αξιοποιείται η γνώση ειδικών και επιτρέπει να διαπιστωθεί με αμερόληπτο τρόπο αν συντρέχει η αντικειμενική υπόσταση της απιστίας, ανέφερε.Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια τόνισε χαρακτηριστικά πώς:«Η άσκηση της ποινικής δίωξης δεν εξαρτάται από υποκειμενικές σταθμίσεις της Εισαγγελικής Αρχής. Πώς ρυθμιζόταν όμως μέχρι σήμερα αυτή η περίπτωση; Η απιστία κατά πιστωτικού ιδρύματος; Απαιτείτο έγκληση για να ασκηθεί ποινική δίωξη».Και συνέχισε: «Γιατί υπάρχει όμως αυτή η διάταξη; Καθιερώνει μία ειδική μορφή πραγματογνωμοσύνης επί περίπλοκων ζητημάτων. Πρέπει όποιος χορηγεί το δάνειο ή κάνει αναδιάρθρωση ή πωλεί μετοχές του Δημοσίου όπως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να έχει την βεβαιότητα ότι αν τηρήσει τους κανόνες, δεν θα έχει προβλήματα. Αλλιώς νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι τόσο τα δάνεια, οι αναδιαρθρώσεις, η αποεπένδυση από τις τράπεζες θα πάγωναν την οικονομική δραστηριότητα».Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη διάταξη είχε ψηφιστεί από το Σώμα της Βουλής με τον Νόμο 4472 το 2017, όπου οριζόταν πάλι ειδική διαδικασία, προβλεπόταν και ειδική γνώμη του εκπροσώπου της Τραπέζης Ελλάδος και υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες.

