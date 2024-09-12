Σε θερμό κλίμα έγινε η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους Παραολυμπιονίκες και τα μέλη της ελληνικής αποστολής που συμμετείχε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και κατέκτησε 13 μετάλλια, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τους αθλητές και συνομίλησε μαί με τους ίδιους, τους συνοδούς και τους προπονητές της εθνικής αποστολής, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί του τις εμπειρίες τους από τους Αγώνες.

«Πραγματικά είναι πολύ συγκινητική η παρουσία σας σήμερα εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω που κάνατε τον κόπο να έρθετε να σας πούμε από κοντά ένα πολύ μεγάλο “ευχαριστώ” για όλα όσα κάνετε όχι μόνο στους αγώνες, που κάνετε κάθε μέρα.

Με πολλούς από εσάς έχουμε την ευκαιρία να τα έχουμε ξαναπεί, αλλά νομίζω ότι η Ολυμπιάδα πάντα είναι το επιστέγασμα μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας για την καθεμία, για τον καθένα ξεχωριστά, για εσάς, για τους συνοδούς σας, τους προπονητές σας, τους φροντιστές σας, τους φυσιοθεραπευτές. Και το γεγονός ότι γυρίζετε από αυτή την Ολυμπιάδα με πολλά χαμόγελα, με πολλά μετάλλια, αλλά κυρίως με τη μεγάλη χαρά της συμμετοχής με το εθνόσημο.

Είχα την αίσθηση ότι αυτή τη φορά, σε κάθε Παραολυμπιάδα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Αυτό το οποίο μερικές φορές περνάει ως ένα γεγονός το οποίο δεν μας πολυακουμπάει, αυτή τη φορά είχα την αίσθηση ότι πολύ μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας παρακολούθησε, χάρηκε και αντιμετώπισε τους αγώνες αυτούς τελείως ισότιμα με τους κανονικούς Ολυμπιακούς.

Αλλά το σημαντικό δεν είναι μόνο να σας πούμε “ευχαριστώ” γι’ αυτά τα οποία κάνατε, είναι να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής. Όπως ξέρετε, για πρώτη φορά η χώρα απέκτησε μια συγκροτημένη και ολοκληρωμένη στρατηγική συνολικά για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία από το 2020, με τις προφανείς εκφάνσεις της και στον αθλητισμό.

Είναι κάτι για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Έχουμε κάνει βήματα, έχουμε περισσότερα να κάνουμε, αλλά νομίζω ότι για πρώτη φορά τα θέματα αυτά τα οποία ήταν πάντα οριζόντια, ξέρετε, και επιμερίζονταν σε πολλά διαφορετικά Υπουργεία, τουλάχιστον έχουν πια μια συνολική παρακολούθηση από το δικό μου γραφείο, με υλοποίηση πολιτικών σε επίπεδο Υπουργείων, σε διάφορα αντικείμενα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Με τον κύριο Καπελλάκη ως Πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και με όλους τους αθλητές και τα παιδιά και τους συνοδούς τους, όλο αυτό το διάστημα έχουμε μια συνεργασία η οποία νομίζω ότι έχει θετικό πρόσημο. Και σε κάθε επίπεδο που ζητάνε βοήθεια, εάν και εφόσον μπορούμε ως Υπουργείο Αθλητισμού, τη δίνουμε, διά μέσω της κυβέρνησης πάντα», επισήμανε από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

«Ο Παραολυμπιακός αθλητισμός της χώρας μας έχει συμβάλλει πέρα από το αθλητικό επίπεδο, έχει συμβάλλει στο να αλλάξει την κοινωνία μας. Πρέπει αυτή τη μετατροπή που προσφέρει ο αθλητισμός στην κοινωνία μας σε πολλά πράγματα να τη συνεχίσουμε», τόνισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Γιώργος Καπελλάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Παραολυμπιονίκες έθεσαν το ζήτημα των διορισμών των διακεκριμένων αθλητών, που ισχύει κανονικά ως δικαίωμα αλλά παρουσιάζει πολυετή καθυστέρηση. Οι εν λόγω διορισμοί αφορούν ακόμα εκείνους που κατοχύρωσαν το δικαίωμα με τις διακρίσεις τους το 2012. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε το πρόβλημα και δεσμεύτηκε να λυθεί άμεσα.

Επιπλέον, συζητήθηκε η πρωτοβουλία του Υπουργείου, με τη συγκρότηση 17 επιτροπών με επικεφαλής Παραολυμπιονίκη, όσα και τα εποπτευόμενα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα του σε όλη τη χώρα, για την κατοχύρωση της απόλυτης προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε αυτά.

