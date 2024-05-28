Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» ήταν φιλοξενούμενη το πρωί της Τρίτης η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως.

Αναφορικά με τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο υπουργείο Εσωτερικών (400.000€) και στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου (40.000€) για το θέμα των email, η κ. Κεραμέως χαρακτήρισε ως θετικό το ότι η Αρχή κινήθηκε πολύ γρηγορότερα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Πλέον έχει αποδειχθεί ότι η ιστορία των περιβόητων email δεν έχει καμία σχέση ούτε με την επιστολική ψήφο ούτε με τις εκλογικές διαδικασίες αυτές καθαυτές. Όλη αυτήν την περίοδο ακούγαμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ρίχνουν σκιές περί νοθείας κλπ», όπως επεσήμανε.

«Μου ζητούν να παραιτηθώ για μια υπόθεση που έγινε όταν ήμουν υποψήφια βουλευτής και όχι υπουργός Εσωτερικών»

«Όμως, το σημαντικότερο είναι ότι μιλάμε για μια υπόθεση πολύ προγενέστερη από όταν ξεκίνησα να είμαι υπουργός Εσωτερικών», προσέθεσε η κ. Κεραμέως, για να εξηγήσει:

«Πότε έλαβε χώρα αυτή η ιστορία, σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής; Τον Ιούνιο του 2023 πριν τις Εθνικές Εκλογές με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Το συγκεκριμένο αρχείο με τα email δημιουργήθηκε στις 8 Ιουνίου και μιλάει για διακίνηση στις 23 Ιουνίου. Θέλω να σας θυμίσω ότι τους τελευταίους 3 μήνες η αντιπολίτευση ζητάει να παραιτηθώ. Πρώτα για μια διάρρηξη που δεν έγινε ποτέ, τώρα για μια διαρροή προσωπικών δεδομένων σε μια εποχή που ήμουν υποψήφια βουλευτής. Ο λαϊκισμός έχει και ένα όριο».

«Έχουν ήδη παραλειφθεί 75.000 ψήφοι με επιστολική»

Αναφορικά με την επιστολική ψήφο, η υπουργός δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων έχουν ήδη «ρίξει» την ψήφο τους μέσω της επιστολικής, με τον αριθμό αυτόν να ανέρχεται μέχρι χθες σε 75.000.

«Σε περίπτωση που μετανιώσει κάποιος και επιθυμεί να πάει δια ζώσης να ψηφίσει, υπάρχει πρόβλεψη: το Σάββατο το απόγευμα πρόκειται να εκδοθούν συμπληρωματικοί εκλογικοί κατάλογοι για όσους εγγεγραμμένους δεν έχουν στείλει πίσω το υλικό. Με τον τρόπο αυτό κι από τις 11 το πρωί θα μπορούν οι συμπολίτες μας αυτοί να ψηφίσουν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.