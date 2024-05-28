Στα τέλη του 2025 με αρχές του 2026 τοποθέτησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης τις πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις για φυσικό αέριο στη χώρα μας, μιλώντας σήμερα στη συνεδρίαση του «East Mediterranean Gas Forum» (EMGF) που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός, ο σταδιακός περιορισμός των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ αυξάνει τη σημασία της Ανατολικής Μεσογείου για την διασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα διαδραματίζει ήδη σημαντικό ρόλο για τον εφοδιασμό ευρωπαϊκών χωρών με αέριο από την περιοχή της Αν. Μεσογείου που μεταφέρεται σε υγροποιημένη μορφή, αεριοποιείται και εισάγεται στο ελληνικό δίκτυο και διοχετεύεται περαιτέρω μέσω των υφιστάμενων διεθνών διασυνδέσεων.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για έρευνες υδρογονανθράκων στο Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Κύπρο και την Ελλάδα. Ο κ. Σκυλακάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διαδικασία ανάπτυξης του "κάθετου" διαδρόμου φυσικού αερίου με επενδύσεις ενίσχυσης της δυναμικότητας μεταφοράς από το ελληνικό δίκτυο προς τον βορρά.

Παράλληλα διατύπωσε την πρόταση για επέκταση του σκοπού του EMGF και στον τομέα της υπόγειας αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, μια δραστηριότητα που αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια καθώς επιταχύνεται η απανθρακοποίηση της βιομηχανίας. Προς το σκοπό αυτό προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν ως αποθήκες εξαντλημένα κοιτάσματα φυσικού αερίου, μεταξύ αυτών και το κοίτασμα του Πρίνου με επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Σκυλακάκης ανέφερε ότι σύντομα θα παρουσιαστεί το σχέδιο του υπουργείου για την ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας που είναι απαραίτητη για την εξισορρόπηση του συστήματος σε συνθήκες υψηλής διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τον Απρίλιο οι ΑΠΕ (μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά) κάλυψαν πάνω από το 63 % της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας.

Ο γγ του EMGF Osama Mobarez εξήρε το ρόλο της χώρας μας για τη διασύνδεση της Αν.Μεσογείου με την ΕΕ ενώ ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου Μάριος Παναγιδης αναφέρθηκε στο ρόλο των Κυπριακών ενεργειακών κοιτασμάτων για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ καθώς και στα σχέδια ενεργειακών διασυνδέσεων για την άρση της απομόνωσης του νησιού.

Μέλη του East Mediterranean Gas Forum είναι οι : Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία και Παλαιστίνη) ενώ ως παρατηρητές συμμετέχουν η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα.

