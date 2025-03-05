Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχτηκε σήμερα το μεσημέρι στο γραφείο του και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Πέτρο Παππά.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Πέτρο Παππά για την απόφαση του να μεταπηδήσει στο ΠΑΣΟΚ και στην κοινοβουλευτική μας ομάδα για να δώσουμε μαζί αγώνες για τη διεύρυνση της παράταξης αλλά πάνω από όλα για την αναγκαία πολιτική αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος." Στόχος η πολιτική αλλαγή σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης "Το είδαμε και σήμερα στη Βουλή, αντιμετωπίζουμε μια κυβέρνηση αλαζονείας αμετροέπειας μια κυβέρνηση που δεν έχει κανένα σεβασμό στον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις και να προχωρήσουμε μπροστά για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή.»

Ο Πέτρος Παππάς από τη μεριά του ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και έδωσε το στίγμα του για το πώς θα κινηθεί.

«Πρόεδρε αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή που συμπορεύομαι με το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη εκείνη η οποία έφερε την εθνική συμφιλίωση η οποία ίδρυσε το κράτος δικαίου η οποία έφερε την ισότητα των δύο φύλων και επέτρεψε στις Ελληνίδες και τους Έλληνες να ονειρευτούν ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Το ΠΑΣΟΚ υπό τη δική σου προεδρία την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη πορεύεται αναγεννημένο και αποτελεί τη μόνη σοβαρή αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για την Ελλάδα. Θα προσπαθήσω και θα καταβάλω όλες μου τις δυνάμεις να μεταδώσω το πρόγραμμα τις ιδέες και τα οράματα του ΠΑΣΟΚ στον πολλαπλά παραμελημένο κόσμο στη Βόρεια Ελλάδα.Πρόεδρε καλώς ανταμώσαμε και καλούς μας αγώνες».

Επιστολή Ανδρουλάκη σε ΠτΒ για ένταξη Παππά στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη ενημερώνει ότι ο Πέτρος Παππάς, προσχωρεί και εντάσσεται στην ΚΟ.

Δείτε εδώ την επιστολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.