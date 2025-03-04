Φαίνεται ότι πρόκειται να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ο ανεξάρτητος βουλευτής Πέτρος Παππάς.

Την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2025 στις 14:00 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με τον ανεξάρτητο βουλευτή στο γραφείο του στη Βουλή.

Πηγή: skai.gr

