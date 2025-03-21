Για το αποτέλεσμα της άτυπης συνάντησης για το Κυπριακό ενημέρωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Μετά τη συνάντηση που έγινε στο πλαίσιο ενημέρωσης των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε:

«Επαναλάβαμε στον υπουργό την πάγια θέση μας για δίκαιη επίλυση του κυπριακού βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απέναντι στις τυχοδιωκτικές επιλογές της Τουρκίας για διχοτόμηση του νησιού.

Όσον αφορά στη διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης με το καλώδιο, θεωρούμε αδιανόητο η Τουρκία να παρεμποδίζει την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Ευχόμαστε, λοιπόν, στα ανοικτά της Κάσου να ποντιστεί το καλώδιο και να μην καταποντιστεί η εξωτερική πολιτική όπως ασκείται από τον κ. Μητσοτάκη».

Τον κ. Ανδρουλάκη συνόδευσε ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών, Δημήτρης Μάντζος.

Πηγή: skai.gr

