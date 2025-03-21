Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια το σχέδιο νόμου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Αναδιοργάνωση της δομής της ΕΛΑΣ και αναβάθμιση της εκπαίδευσης του ένστολου προσωπικού της - Εκσυγχρονισμός του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια - Ρύθμιση θεμάτων κρατούμενων σε σωφρονιστικά καταστήματα και άλλες διατάξεις».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, τόνισε ότι το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να ανασυντάξει τις δυνάμεις και την υπηρεσία της Αστυνομίας και να την οδηγήσει στη νέα εποχή.

Απαντώντας στην αντιπολίτευση ο κ. Χρυσοχοϊδης ανέφερε ότι επί των ημερών του εξαρθρώθηκαν τρεις μεγάλες τρομοκρατικές οργανώσεις, χωρίς να "ανοίξει ποτέ μύτη", δεν χτυπήθηκε άνθρωπος και δεν υπήρξε βασανισμός και υπήρξαν πλήρεις αποδείξεις και πανηγυρικά υπήρξαν ομόφωνες δικαστικές αποφάσεις.

Αντέκρουσε τον ισχυρισμό του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος μίλησε για "αυταρχισμό", και υπενθύμισε ότι όταν το 2020 ψηφίστηκε ο νόμος για τις διαδηλώσεις - σε εφαρμογή του Συντάγματος για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια ώστε να αναδειχθεί το δικαίωμα του συνέρχεσθαι - ο ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ότι η κυβέρνηση το κάνει για να καταργήσει τις διαδηλώσεις, ενώ από τότε έγιναν 4.500 διαδηλώσεις. Μάλιστα, κατά το διάστημα Ιουνίου - Οκτωβρίου 2024 μόλις σε τρεις από τις 463 συγκεντρώσεις, υπήρξαν επεισόδια. «Πού είναι λοιπόν ο αυταρχισμός; Πού διαλύει η Αστυνομία τις συγκεντρώσεις; Από πού προκύπτει η πολιτική του αυταρχισμού; Τι είναι αυτά που ακούγονται εδώ μέσα; Υπάρχουν τα στοιχεία που αποτελούν αδιάψευστη απόδειξη μιας πολιτικής που εφαρμόζεται. Πριν τέσσερα χρόνια πρώτη φορά εφαρμόστηκε άοπλη αστυνομία στις διαδηλώσεις, με την Ομάδα ΟΔΟΣ, με 50 νέες γυναίκες αστυνομικούς», σημείωσε ο υπουργός.

Και πρόσθεσε ακόμη ότι μέσα σε πέντε μήνες η νέα υπηρεσία καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματος εξιχνίασε 272 περιπτώσεις, εξάρθρωσε 48 εγκληματικές οργανώσεις μέσα από στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα ανέφερε ότι κατηγορήθηκαν μέσα σε πέντε μήνες 1.176 δράστες, 861 ημεδαποί και 315 αλλοδαποί, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη οι 702 από αυτούς και τα συνολικά διαφυγόντα κέρδη σε βάρος του Δημοσίου ξεπερνούν τα 11,5 εκατομμύρια.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης αναφέρθηκε στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και ειδικά στη δολοφονία έξω από αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, λέγοντας ότι αποτέλεσε την αφετηρία ούτως ώστε να δημιουργηθεί σήμερα στην Ελληνική Αστυνομία μια τεράστια δομή, στην οποία συμμετέχουν περίπου 22.000 αστυνομικοί, σε όλη την Ελλάδα, η οποία δέχτηκε και διαχειρίστηκε το 2024, 20.000 περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, έγιναν 13.000 συλλήψεις δραστών και πήγαν όλοι στους εισαγγελείς και στους ανακριτές. Αναφερόμενος επίσης στο panic button, είπε ότι οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. είναι παρόντες και μπαίνουν στα σπίτια να σώσουν γυναίκες και παιδιά που κακοποιούνται.

«Συγκριτικά με το 2023, που ήταν περίπου 6.000 αυτές οι περιπτώσεις, είναι υπερδιπλάσιος ο αριθμός κι αυτό δείχνει ότι οι γυναίκες, τα θύματα εμπιστεύτηκαν την Αστυνομία. Αυτή την Αστυνομία για την οποία κάποιοι από εσάς λέτε τόσο τρομακτικά λόγια και τόσο τρομακτικούς χαρακτηρισμούς» είπε ο κ. Χρυσοχοϊδης απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση. Για τη βία των ανηλίκων, που είναι ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο και πολύπλοκο στην αντιμετώπισή του, επικαλέστηκε το αντίστοιχο Safe Youth, το Panic Button, και το 10201, το πενταψήφιο τηλέφωνο, για να αναφέρει ότι η Αστυνομία είναι παρούσα σε συγκεντρώσεις νέων παιδιών ανήλικων για λόγους αποτρεπτικούς και έχουν γίνει πολλές συλλήψεις γονέων για έλλειψη εποπτείας.

Στο ζήτημα της αθλητικής βίας, ο αρμόδιος υπουργός υπογράμμισε ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μετά το κλείσιμο των γηπέδων, δεν έχουμε ξανά επεισόδια. «Πώς δηλαδή συνέβη και σταμάτησαν τα επεισόδια; Έτσι, από μόνα τους; Όχι. Υπάρχει και εκεί πολιτική. Ψηφίστηκαν νόμοι. Και η Αστυνομία είναι παρούσα. Κάθε φορά που υπάρχει κάποιο κρίσιμο παιχνίδι, αλλά και όχι μόνο, και άλλα παιχνίδια που δεν είναι κρίσιμα, αλλά υπάρχουν πληροφορίες για επεισόδια είναι παρούσα, με αποτέλεσμα να εξαρθρωθούν πολλές εγκληματικές ομάδες. Γύρω και μέσα στα γήπεδα. Και σήμερα μπορούν και πηγαίνουν χιλιάδες παιδιά με γονείς. Αυτό είναι επιτυχία και αυτό είναι πολιτική. Αυτό είναι ο αυταρχισμός που λέτε εδώ μέσα κάποιοι από εσάς;» συμπλήρωσε.

Απέναντι στις αναφορές για την πανεπιστημιακή αστυνομία, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν πια καταλήψεις διότι υπήρξε διάλογος με τις πρυτανικές Αρχές, προκειμένου να εκκενωθούν όλες εκείνες οι πανεπιστημιακές αίθουσες και χώροι που κρατούνταν αυθαίρετα από μικρές ομάδες, πολλές φορές με μεγάλη ανοχή πολλών παραγόντων. «Τελείωσε λοιπόν κι αυτό. Είναι τυχαίο; Όχι. Είναι πάλι πολιτική. Αυτά όλα αποτελούν επιτυχίες, χρήσιμα βήματα, αποτελούν κατακτήσεις ενός σύγχρονου κράτους» σημείωσε.

Σχετικώς με τις κατηγορίες για "ποινικό λαϊκισμό" της κυβέρνησης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ενημέρωσε ότι έπειτα από έλεγχό του σε τρία Τμήματα Ασφαλείας, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, διαπίστωσε ότι κάποιοι που πήγαιναν και έδιναν το παρών, συνέχιζαν, βάσει της νομοθεσίας που υπήρχε, να εγκληματούν και διερωτήθηκε: «Μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι; Είναι ποινικός λαϊκισμός ή είναι ένα κράτος που σέβεται τους πολίτες του; Και οι πολίτες απαιτούν επιτέλους ασφάλεια στα σπίτια τους, στις δουλειές τους, στα παιδιά τους, στον δρόμο, απαιτούν πλέον οι κατ' επάγγελμα κακοποιοί και εγκληματίες να εγκλειστούν στη φυλακή. Αυτό έγινε λοιπόν με τη διάταξη που πέρασε. Όπως επίσης, είναι άραγε ποινικός λαϊκισμός να περιορίσουμε τη χρήση μαχαιριών στα παιδιά; Μπορεί ένα παιδί 14 ετών, 13 ετών να κυκλοφορεί με σουγιάδες και στιλέτα; Μα για όνομα του Θεού, μπορούμε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο; Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η οπλοκατοχή και η οπλοφορία και η οπλοχρησία μπορεί να αντιμετωπίζεται με ποινές χάδι; Και μάλιστα μία, δύο και τρεις φορές; Και τελικώς έξω κυκλοφορούν πάρα πολλά όπλα επικίνδυνα για την ασφάλεια των πολιτών. Αυτά γιατρεύουμε, αυτά θεραπεύουμε με τις διατάξεις τις οποίες φέρνουμε», επισήμανε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Για τα σωφρονιστικά καταστήματα, σημείωσε ότι πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια κάθε μέρα να βελτιώνουμε όσο μπορούμε τις συνθήκες. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου έχουν στόχο την αποσυμφόρηση των κλειστών φυλακών, τη μεταφορά πολλών κρατουμένων σε ανοιχτές ή ημιανοιχτές φυλακές, στην Κασσάνδρα, στο Ναύπλιο, όπου υπάρχει αγροτική παραγωγή και επίσης το βραχιολάκι, το οποίο αποτελεί μια πολύ σημαντική κατάκτηση, την οποία όμως πρέπει να εφαρμόσουμε πια και μαζικά.

Τέλος, για την Αστυνομική Ακαδημία, ο κ. Χρυσοχοϊδης ενημέρωσε ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν επετηρίδες και να προσληφθούν οι καλύτεροι εκπαιδευτές με ζητούμενο -μέσα από το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με το επιστημονικό συμβούλιο, τις πιστοποιήσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης που θα έχει κάθε χρόνο- να αναβαθμιστεί η βασική εκπαίδευση των ένστολων και η δια βίου εκπαίδευση, η οποία «είναι και η σημαντικότερη διάσταση της επαγγελματικής πορείας ενός αστυνομικού».

