Γεωργιάδης: Εξαπλασιάστηκαν οι κλινικές μελέτες στην Ελλάδα

Για εξαπλασιασμό των κλινικών μελετών στη χώρα μας, λόγω των πολιτικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ενημερώνοντας σχετικώς τις κοινοβουλευτικές επιτροπές Έρευνας και Τεχνολογίας και Κοινωνικών υποθέσεων.

Πριν έρθει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην εξουσία, είχαμε περίπου 100 και κάτι κλινικές δοκιμές τον χρόνο. Το 2024 πήγαμε στις 564 και το 2025 πάμε λογικά για πάνω από 600, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης. «Έχουμε εξαπλασιάσει σε μία πενταετία τον αριθμό των κλινικών μελετών που κάνουμε στα ελληνικά νοσοκομεία [. . .] και, εάν μείνουμε πιστοί στο σχεδιασμό που έχουμε κάνει, τα ερχόμενα τρία με τέσσερα χρόνια, θα είμαστε στο μέσο όρο, όχι μόνο σε αριθμό, αλλά και σε οικονομικό αποτύπωμα» σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αύξηση των κλινικών δοκιμών στην Ελλάδα, παρέθεσε -μεταξύ άλλων - την ίδρυση 16 αυτοτελών γραφείων κλινικών δοκιμών στα μεγάλα νοσοκομεία, τη δημιουργία εθνικού ψηφιακού μητρώου βιοϊατρικής έρευνας και τη θέσπιση στόχου προσέλκυσης κλινικών μελετών για τους νέους διοικητές νοσοκομείων.

Ειδικότερα για το ψηφιακό μητρώο είπε ότι αναμένεται να είναι έτοιμο τους πρώτους μήνες του 2026 και θα έχει πρόσβαση σε αυτό «όλη η κοινότητα των κλινικών δοκιμών». Από εκεί, θα ξέρει ένας ασθενής ότι γίνεται μια κλινική μελέτη που αφορά την ασθένεια του στο τάδε νοσοκομείο και θα μπορεί να δηλώσει εθελοντής για να συμμετάσχει, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι και οι εταιρείες θα γνωρίζουν ποιες κλινικές μελέτες γίνονται στην Ελλάδα. Τέλος, αναφερόμενος στο επενδυτικό clawback, που «έδωσε πολύ σοβαρά κίνητρα για τις κλινικές μελέτες» εξέφρασε τη βούληση «να πάμε το οικονομικό κίνητρο στο μεγαλύτερο που επιτρέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία».

