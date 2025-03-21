Χαρίτσης μετά τη συνάντηση με Γεραπετρίτη: Έντονες οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις - Θέσαμε το ζήτημα της ειρήνης

«Σήμερα το πρωί είχαμε μια αναλυτική συζήτηση και ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών για όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων» δήλωσε μετά την συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Βρισκόμαστε σε μία περίοδο πολύ έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, αλλά και πολύ ανησυχητικών εξελίξεων. Και εμείς από την πλευρά μας θέσαμε το ζήτημα της ειρήνης. Η ειρήνη, η οποία πλέον δεν είναι αυτονόητη ούτε καν για την ήπειρό μας, για την Ευρώπη», τόνισε ο κ. Χαρίτσης.

Πηγή: skai.gr

