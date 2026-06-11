Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων έτους 2023

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) Επιχειρήσεων» για το έτος 2023, στο πλαίσιο της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης και των τροποποιήσεών της.

«Προχωρούμε στη διευθέτηση μιας σημαντικής εκκρεμότητας για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, με διαφανείς διαδικασίες και σαφείς κανόνες, ώστε η στήριξη να αποδοθεί δίκαια στους πραγματικούς δικαιούχους», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας και πρόσθεσε: «Το Μεταφορικό Ισοδύναμο αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της νησιωτικής Ελλάδας και της επιχειρηματικότητας στα νησιά μας. Στόχος μας είναι να αμβλύνουμε, στο μέτρο του δυνατού, τις επιπτώσεις της νησιωτικότητας στο κόστος των μεταφορών και να στηρίξουμε την αναπτυξιακή προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών, με αξιοπιστία και διαφάνεια».

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 7/7/2026, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://metaforikoisodynamo.gr/ και θα ολοκληρωθεί στις 31/7/2026. Η δράση αφορά επιχειρήσεις με έδρα σε νησιωτικές περιοχές της χώρας και αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια και τις επιμέρους κατηγορίες νησιών βάσει πληθυσμού.

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ και κατανέμεται σε επιμέρους ανώτατα όρια ανά κατηγορία νησιού, ενώ η δράση ισχύει μέχρι την εξάντληση των αντίστοιχων διαθέσιμων πόρων. Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται σε μία φάση και κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλει μία αίτηση που αφορά αποκλειστικά τις δαπάνες μεταφοράς του έτους 2023. Μετά την εξάντληση των επιμέρους ανώτατων ορίων του προϋπολογισμού, καμία επιπλέον αίτηση δεν γίνεται δεκτή. Κατά τη διαδικασία υποβολής, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δηλώσουν τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών τους για το έτος 2023 και να αναρτήσουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την οριστικοποίηση της αίτησης, το σύνολο των παραστατικών τιμολόγησης που δηλώνονται, καθώς και τα αντίστοιχα αποδεικτικά εξόφλησης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική αξία των υποβαλλόμενων παραστατικών είναι ίση ή μεγαλύτερη από τον δηλωθέντα κύκλο εργασιών του έτους 2023, η αίτηση απορρίπτεται κατόπιν σχετικού ελέγχου. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να βρουν τις σχετικές λεπτομέρειες και οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://metaforikoisodynamo.gr/.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ανέφερε: «Μια ακόμη εκκρεμότητα, όσον αφορά στη δράση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για τον κλάδο των επιχειρήσεων, κλείνει. Κατανοούμε τις καθυστερήσεις που υπήρξαν, οι οποίες όμως ήταν αναγκαίες για τον εξορθολογισμό και την αναμόρφωση του μέτρου και την περαιτέρω χωρική εξειδίκευσή του. Με τις παρεμβάσεις που έγιναν διασφαλίζεται η χρηστή χρήση του μέτρου, ενώ ενισχύουμε έτι περαιτέρω τη διαφάνεια στην αξιοποίηση των πόρων. Διαρκές μέλημά μας είναι η στήριξη της νησιωτικής Ελλάδας».

Πηγή: skai.gr

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