Για τη «Μαύρη Βίβλο» και τις 100 πρώτες μέρες κυβερνησιμότητας που θα παρουσιάσει κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, όπου έκανε λόγο για μια «ξεχωριστή ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να αποδείξει ότι υπάρχει άλλη επιλογή».

«Δεν είναι ουτοπία για τον ελληνικό λαό να έχει μια καλή δημόσια υγεία που υπηρετεί τον πολίτη. Δεν είναι ουτοπία να έχει μια ισχυρή δημόσια παιδεία για το παιδί του σε μια χώρα με τεράστια δημογραφικά ζητήματα και πολύ υψηλό κόστος ζωής για μια οικογένεια. Δεν είναι ουτοπία μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική για να αποκλιμακωθούν τα ενοίκια, που είναι ένα ακόμη εμπόδιο για τις νέες οικογένειες, τους φοιτητές, τη μεσαία τάξη. Δεν είναι ουτοπία μια άλλη ηθική στην πολιτική», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση ως «σύστημα εξουσίας που λειτουργεί με ανήθικους και σκοτεινούς όρους».

«Ο χαρακτηρισμός "γαλάζια εγκληματική οργάνωση" δεν είναι του ΠΑΣΟΚ, είναι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ήρθε μια δικογραφία μόνο με γαλάζιους της ΝΔ, η ίδια δικογραφία μιλάει για εγκληματική οργάνωση και αντί ο πρωθυπουργός να επιτρέψει να διερευνήσει η ελληνική Δικαιοσύνη τις ευθύνες των υπουργών του, έστησε ένα παραθεσμικό σκοτεινό παιχνίδι στη Βουλή. Δεν έχει ξαναγίνει στη Μεταπολίτευση να στείλει τη μισή ΚΟ στο σπίτι της γιατί φοβάται πώς θα ψηφίσει, την άλλη μισή να ψηφίσει επιστολικά και να είναι το κυβερνόν κόμμα με 7 βουλευτές συν τον προεδρεύοντα».

Παράλληλα, επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «πρωθυπουργό που δεν έχει κανένα όριο».

«Όπως ήταν πρωταγωνιστής των υποκλοπών, έτσι είναι πρωταγωνιστής της συγκάλυψης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη σύμβαση 717. Η Δικαιοσύνη ερευνά τις ευθύνες για ηθική αυτουργία φυσικών προσώπων για τη μη υλοποίηση της τηλεδιοίκησης που οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών, αλλά δεν μπορεί να ερευνήσει για απιστία τον κ. Καραμανλή με απόφαση Μητσοτάκη».

Ως προς τη Συνταγματική Αναθεώρηση και την τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι που τον χρησιμοποιεί για να παρεμποδίσει το έργο της Δικαιοσύνης σε έρευνα σε βάρος υπουργών. «Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα συμβαίνουν αυτά; Κι όταν έχεις έρθει με τη σημαία ότι θα επουλώσεις τα τραύματα στους θεσμούς. Τι λειτουργεί από όλα; Το κράτος είναι λάφυρο στα χέρια τους, για αυτό θα δώσουμε αγώνα και στη ΔΕΘ με ένα πρόγραμμα πολιτικής αλλαγής, υπεύθυνο και με ένα άλλο σύστημα ηθικό πολιτικής διακυβέρνησης».

«Η κυβέρνηση όταν θέλει ανακαλύπτει λεφτόδεντρα »

Απαντώντας στις αιτιάσεις της κυβέρνησης για «λεφτόδεντρα», ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη ΝΔ πως «όποτε θέλει ανακαλύπτει λεφτόδεντρα, όμως όταν εμείς προτείνουμε χρησιμοποιούν τα λεφτόδεντρα εναντίον μας».

«Τα πράγματα είναι απλά: στη στεγαστική πολιτική ο κ. Μητσοτάκης δίνει 1 δισ. σε 4 χρόνια για την επιδότηση ενοικίου. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα σε ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική που θα ανοίγει κλειστά σπίτια, θα κατασκευάζει νεόδμητα σε χώρο που ανήκει στο κράτος, για να έχουν χιλιάδες οικογένειες χαμηλό ενοίκιο και να δημιουργείται ανταγωνισμός στην αγορά», υπογράμμισε.

Αναφορικά με τον 13ο και 14ο μισθό, σχολίασε ότι η κυβέρνηση παλαιότερα για τον 13ο ισχυριζόταν πως κοστίζει 1,2 δισ., ενώ τώρα 1,5 δισ. «Το ακριβές ποσό είναι 770 εκατ., όλα τα υπόλοιπα είναι φόροι και εισφορές», σημείωσε. «Εμείς λοιπόν λέμε: το νέο ΕΚΑΣ για τους φτωχούς χαμηλοσυνταξιούχους, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η επαναφορά του 13ου μισθού είναι μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι μέτρα που ένα υπερπλεόνασμα αιμοδοτημένο μπορεί να τα σηκώσει».

«Η Τουρκία δεν αφήνει να ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, για ποια ήρεμα νερά μιλάμε;»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα εθνικά θέματα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να στρέφει εκ νέου τα «βέλη» του κατά της κυβέρνησης, η οποία είχε για μότο το «ήρεμα νερά - απομονωμένη Τουρκία» για την προσέγγιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

«Ποια είναι η απομονωμένη Τουρκία; Αυτή που ετοιμάζεται να τα βρει με τον Χαφτάρ, ενώ τα έχει βρει ήδη με τη Δυτική Λιβύη και έχει υπογράψει παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο; Αυτή που είναι έτοιμη να τα βρει και με την Αίγυπτο, ενώ υπήρχε η γνωστή αντιπαράθεση λόγω της στήριξης του Ερντογάν στους Αδερφούς Μουσουλμάνους; Αυτή που συμπεριφέρεται ως προτεκτοράτο στη Συρία; Ή αυτή που εν τέλει χρησιμοποίησε τις ανοησίες του κ. Μητσοτάκη περί ήρεμων νερών, ενώ είναι η μόνη ωφελημένη. Το αφήγημα αυτό τής έδωσε τη δυνατότητα να πάει στην Ευρώπη να πει "αφού δεν υπάρχει πρόβλημα με την Ελλάδα, γιατί με αποκλείετε από τα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα;" με αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσει τη ρητορεία της κυβέρνησης και να έχει άμεση εμπλοκή μέσω ιδιωτικών τουρκικών εταιρειών εξοπλισμό στα μεγάλα προγράμματα που πληρώνει ο φορολογούμενος».

Και συνέχισε:

«Είναι προφανές ότι η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι εις βάρος μας πάρα πολύ επικίνδυνο. Ποια ήρεμα νερά; Ρώτησα τον πρωθυπουργό πριν μερικούς μήνες στη Βουλή πού βρίσκεται η πόντιση του καλωδίου ενεργειακής σύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης. Μου φέρνει ένα Δελτίο Τύπου της εταιρείας που λέει ότι το έργο συνεχίζεται. Είναι ήρεμα νερά όταν από τότε που μας κορόιδεψε στη Βουλή μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία πρόοδος στην επένδυση, ενώ έχουμε διαρροές που πάνε να φορτώσουν την αποτυχία στο οικονομικό σκέλος που αφορά την Κύπρο; Τι είδους ήρεμα νερά είναι όταν η Τουρκία δεν μας αφήνει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα;»

«Εσωτερικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, δεν εμπλέκομαι»

Μιλώντας για τις φήμες περί επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα και το αν κάτι τέτοιο θα προκαλούσε φθορά στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε σχολιάζοντας πως αυτήν τη στιγμή ο πρώην πρωθυπουργός είναι εν ενεργεία βουλευτής.

«Το αν θα μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν αφορά εμένα. Είναι εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και δεν θέλω να έχω καμία εμπλοκή με αυτό το ζήτημα. Δεν μου αρέσει να εμπλέκομαι σε εσωτερικά άλλων κομμάτων», δήλωσε και κατέληξε:

«Το πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε. Το ΠΑΣΟΚ όταν χρειαστεί, πάντα στη Βουλή συζητά και κάνει συμμαχίες, όπως έγινε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποχωρήσαμε με όλα τα κόμματα για να μην δεχθούμε τα σκοτεινά παραθεσμικά παιχνίδια του κ. Μητσοτάκη. Εμείς θα μείνουμε στις καθαρές απαντήσεις που δίνουμε για την καθημερινότητα. Η ΝΔ θα ηττηθεί».

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι το ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου τα περί εσχάτης προδοσίας, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε με δριμύτητα:

«Η ώρα είναι 11:20, θα τελειώσουμε σε δέκα λεπτά τη συνέντευξη, έχει χρόνο να ανασκευάσει. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, γιατί ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπογράψει κείμενο που μιλά για εσχάτη προδοσία. Και αυτό τι δείχνει; Την ποιότητα και την τοξικότητα της Νέας Δημοκρατίας».

Πηγή: skai.gr

