Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι πόλεμοι σε Γάζα και Ουκρανία θα έχουν τελειώσει μέχρι το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του χθες, Τρίτη μιλώντας για τον πόλεμο στη Γάζα είπε ότι «πιστεύουμε ότι θα το διευθετήσουμε αυτό με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σίγουρα πριν από το τέλος του έτους».

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Χαμάς λέγοντας ότι είναι «100%» υπεύθυνη για την καθυστέρηση μιας διαπραγματευμένης ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Υπάρχει μια συμφωνία στο τραπέζι τις τελευταίες έξι ή επτά εβδομάδες που θα είχε απελευθερώσει 10 από τους 20 ομήρους που πιστεύουμε ότι είναι ζωντανοί», είπε. «Και ήταν η Χαμάς που επιβράδυνε αυτή τη διαδικασία και είναι τώρα η Χαμάς που λέει ότι αποδεχόμαστε αυτή τη συμφωνία, και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό... αλλάζουν γνώμη επειδή οι Ισραηλινοί τους ασκούν πολύ έντονη πίεση».

«Πιθανή μια ειρηνευτική συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας μέχρι το τέλος του έτους»

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, φάνηκε επίσης αισιόδοξος λέγοντας ότι οι προϋποθέσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσαν να εκπληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους ή και νωρίτερα.

Όταν ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή αν ο Πούτιν είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα ότι ήθελε ειρήνη, ο Γουίτκοφ απάντησε καταφατικά.

«Υπάρχει μια προσφορά για ειρήνη στο τραπέζι. Αυτός (ο Πούτιν) τη θέλει... Σίγουρα το έχει πει αυτό και ελπίζω να ακολουθήσει αυτή τη δήλωση», επισήμανε.

Η Ρωσία είχε υποβάλει μια ειρηνευτική πρόταση που «περιλαμβάνει το Ντόνετσκ», την ανατολική περιοχή της Ουκρανίας που κατέχεται εν μέρει από τα στρατεύματα του Κρεμλίνου, είπε ο Γουίτκοφ, χαρακτηρίζοντας την προσφορά ως σημαντική «πρόοδο».

Όταν ο παρουσιαστής ρώτησε τον Γουίτκοφ αν «πρέπει να αναγκάσουμε την Ουκρανία να παραιτηθεί από εδάφη που τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν ακόμη κατακτήσει» εκείνος απάντησε:

«Λοιπόν, ο πρόεδρος είπε ότι οι μόνοι που μπορούν να λάβουν αυτή την απόφαση είναι οι Ουκρανοί. Αυτή είναι απόφαση του προέδρου Ζελένσκι. Και νομίζω ότι υπέδειξαν ότι είναι μια πιο περίπλοκη απόφαση από μια απλή παραχώρηση γης. Πρέπει να κατανοήσουν τι είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας και έχουν το δικαίωμα να κατανοήσουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να διασφαλίσουν ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά. Αυτό σημαίνει ότι είναι θεματοφύλακες του λαού τους. Επομένως, πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα», απάντησε ο Γουίτκοφ. «Αλλά το καταλαβαίνουμε αυτό. Έχουμε τεχνικές ομάδες που εργάζονται πάνω σε αυτό. Και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του έτους, θα μπορέσουμε στην πραγματικότητα, και ίσως πολύ νωρίτερα, να βρούμε τα συστατικά για να ολοκληρώσουμε αυτή την ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στο Fox News.

