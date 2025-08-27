Πόλεμος ανακοινώσεων έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τα όσα ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ.

Όλα ξεκίνησαν όταν κληθείς να σχολιάσει δήλωση του κ. Μαρινάκη σε σημερινή ραδιοφωνική συνέντευξη ότι το ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου τα περί εσχάτης προδοσίας, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε με δριμύτητα:

«Η ώρα είναι 11:20, θα τελειώσουμε σε δέκα λεπτά τη συνέντευξη, έχει χρόνο να ανασκευάσει. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, γιατί ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπογράψει κείμενο που μιλά για εσχάτη προδοσία. Και αυτό τι δείχνει; Την ποιότητα και την τοξικότητα της Νέας Δημοκρατίας».

Μαρινάκης: Κύριε Ανδρουλάκη, αρκούν στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας

Απαντώντας στις αιτιάσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε με ανάρτηση στα social media, επισημαίνοντας:

«Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας παραθέτω επί λέξει όσα είπα στη ραδιοφωνική μου συνέντευξη στα «Παραπολιτικά 90,1»: "Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ψηφίζει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ένα κόμμα που ψηφίζει «παρών» για να παραπεμφθούν βουλευτές για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι ψήφισαν στη Βουλή- μπορεί να μην τους άρεσε αυτό που ψήφισαν- ένα κόμμα το οποίο συνυπογράφει με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έρχεται στην ίδια ακριβώς ρητορική, πώς θα μπορούσε να είναι συνομιλητής, με ποιον τρόπο ακριβώς; Άρα, το ΠΑΣΟΚ που μιλάμε, το σημερινό του κ. Ανδρουλάκη, καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου και το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά". Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, ιδού και το ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξής μου».

«Κύριε Ανδρουλάκη, αρκούν στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας, για να καταλάβει κανείς ότι ουδέποτε έκανα την αναφορά - για την οποία εσείς ψευδώς με κατηγορήσατε - αλλά, αντιθέτως, στη συμπεριφορά του κόμματός σας καταλόγισα, μεταξύ άλλων: αφενός την ψήφο των βουλευτών σας στη Βουλή, όταν ψήφισαν «παρών» για να παραπεμφθούν συνάδελφοί τους για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι εκείνοι πίστευαν, κάτι που αποτελεί πρωτοφανή αμφισβήτηση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των βουλευτών και σε άλλη χρονική περίοδο (εδώ θα σας βοηθήσει η κατανόηση των σημείων στίξης) συνυπογράψατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, στην οποία προφανώς αναφερόμουν. Εσείς «ενώσατε» δύο διαφορετικές αναφορές, βάζοντας στο στόμα μου λόγια που δεν είπα ποτέ».

Και κατέληξε λέγοντας:

«Στην προκειμένη περίπτωση τρία είναι τα ενδεχόμενα: Είτε δεν ακούσατε καλά, είτε σας εξέθεσαν οι συνεργάτες σας, είτε εσείς λέτε ψέματα και με συκοφαντείτε συνειδητά. Και στις τρεις περιπτώσεις, σας καλώ, αφού ακούσετε το ηχητικό της συνέντευξής μου, να ανασκευάσετε και να αποσύρετε τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, εναντίον μου. Εκτός εάν έχετε πλέον για τα καλά αποκτήσει τις ίδιες συνήθειες με τους νέους σας πολιτικούς συνοδοιπόρους».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη:

Αξιότιμε κύριε Ανδρουλάκη,

Πριν από λίγη ώρα, σε τηλεοπτική σας συνέντευξη είπατε, αναφερόμενος σε μένα: «Λέει λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης Παύλος, ότι το ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε κείμενο για εσχάτη προδοσία, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τι ώρα είναι; 11:20. Θα τελειώσουμε σε 10 λεπτά, έχει το χρόνο να ανασκευάσει, διότι είναι ένας ψεύτης, είναι ένας συκοφάντης, διότι ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπογράψει κείμενο που μιλάει για εσχάτη προδοσία».

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας παραθέτω επί λέξει όσα είπα στη ραδιοφωνική μου συνέντευξη στα «Παραπολιτικά 90,1»: «Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ψηφίζει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ένα κόμμα που ψηφίζει «παρών» για να παραπεμφθούν βουλευτές για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι ψήφισαν στη Βουλή- μπορεί να μην τους άρεσε αυτό που ψήφισαν- ένα κόμμα το οποίο συνυπογράφει με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έρχεται στην ίδια ακριβώς ρητορική, πώς θα μπορούσε να είναι συνομιλητής, με ποιον τρόπο ακριβώς; Άρα, το ΠΑΣΟΚ που μιλάμε, το σημερινό του κ. Ανδρουλάκη, καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου και το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά». Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, ιδού και το ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξής μου.

Κύριε Ανδρουλάκη, αρκούν στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας, για να καταλάβει κανείς ότι ουδέποτε έκανα την αναφορά - για την οποία εσείς ψευδώς με κατηγορήσατε - αλλά, αντιθέτως, στη συμπεριφορά του κόμματός σας καταλόγισα, μεταξύ άλλων: αφενός την ψήφο των βουλευτών σας στη Βουλή, όταν ψήφισαν «παρών» για να παραπεμφθούν συνάδελφοί τους για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι εκείνοι πίστευαν, κάτι που αποτελεί πρωτοφανή αμφισβήτηση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των βουλευτών και σε άλλη χρονική περίοδο (εδώ θα σας βοηθήσει η κατανόηση των σημείων στίξης) συνυπογράψατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, στην οποία προφανώς αναφερόμουν. Εσείς «ενώσατε» δύο διαφορετικές αναφορές, βάζοντας στο στόμα μου λόγια που δεν είπα ποτέ.

Στην προκειμένη περίπτωση τρία είναι τα ενδεχόμενα: Είτε δεν ακούσατε καλά, είτε σας εξέθεσαν οι συνεργάτες σας, είτε εσείς λέτε ψέματα και με συκοφαντείτε συνειδητά. Και στις τρεις περιπτώσεις, σας καλώ, αφού ακούσετε το ηχητικό της συνέντευξής μου, να ανασκευάσετε και να αποσύρετε τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, εναντίον μου. Εκτός εάν έχετε πλέον για τα καλά αποκτήσει τις ίδιες συνήθειες με τους νέους σας πολιτικούς συνοδοιπόρους.

ΠΑΣΟΚ: Επάξια μετρ της τοξικότητας και του διχασμού ο Μαρινάκης

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στην ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σηκώνει το «γάντι» και να επιστρέφει την έκφραση για «στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας».

«Θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το πως ο δημοσιογράφος μετέφερε τα λεγόμενα του στη διάρκεια της συνέντευξης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ζητώντας το σχόλιό του», όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή της η Αξιωματική Αντιπολίτευση.

«Δεν πείθουν κανένα τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης να χρεώσουν δήθεν τοξικότητα στο ΠΑΣΟΚ. Βουβή αντιπολίτευση μπροστά σε μεθοδεύσεις συγκάλυψης των ευθυνών των υπουργών σε αλλεπάλληλες δικογραφίες, μπροστά στον εμπαιγμό των πολιτών και τα παιχνίδια με τους θεσμούς, δεν θα βρουν στο ΠΑΣΟΚ», υπογραμμίζει η ΧαριλάουΤρικούπη και καταλήγει:

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χρησιμοποιεί κατ' εξακολούθηση προσβλητικούς και μειωτικούς χαρακτηρισμούς στις ανακοινώσεις του για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει λάβει επάξια τον τίτλο του μετρ της τοξικότητας και του διχασμού. Εκφράζει την πολιτική αισθητική και του κ. Μητσοτάκη ή αυτενεργεί;

Η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη:

Ο κ. Μαρινάκης πριν κουνήσει το δάχτυλο, με δεδομένες τις "στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας" - δική του έκφραση και του την επιστρέφουμε- , θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το πως ο δημοσιογράφος μετέφερε τα λεγόμενα του στη διάρκεια της συνέντευξης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ζητώντας το σχόλιο του.

Και τώρα στην ουσία:

Δεν πείθουν κανένα τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης να χρεώσουν δήθεν τοξικότητα στο ΠΑΣΟΚ.

Βουβή αντιπολίτευση μπροστά σε μεθοδεύσεις συγκάλυψης των ευθυνών των υπουργών σε αλλεπάλληλες δικογραφίες, μπροστά στον εμπαιγμό των πολιτών και τα παιχνίδια με τους θεσμούς, δεν θα βρουν στο ΠΑΣΟΚ.

Υ. Γ. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χρησιμοποιεί κατ' εξακολούθηση προσβλητικούς και μειωτικούς χαρακτηρισμούς στις ανακοινώσεις του για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει λάβει επάξια τον τίτλο του μετρ της τοξικότητας και του διχασμού. Εκφράζει την πολιτική αισθητική και του κ. Μητσοτάκη ή αυτενεργεί;

Πηγή: skai.gr

