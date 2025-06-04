«Είχα εδώ και 25 μέρες προγραμματισμένο ταξίδι για να συναντήσω στην Αλεξάνδρεια τον Πατριάρχη Θεόδωρο. Βεβαίως, μετά από αυτές τις εξελίξεις, θα συνομιλήσω αύριο βράδυ με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά και τους εκπροσώπους της Μονής στο Κάιρο, για να με ενημερώσουν και με τον πιο επίσημο τρόπο -ήδη έχουμε μιλήσει τηλεφωνικά- για το τι συμβαίνει σε αυτό το κορυφαίο θέμα» ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μιλώντας στο Action24.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε άστοχο τον χειρισμό της κυβέρνηση τονίζοντας : «Τι έκανε η κυβέρνηση όταν εντόπισε την πολύ μεγάλη κωλυσιεργία από την πλευρά της Αιγύπτου; Τι έκανε, όταν επιτροπή της Βουλής επισκέφθηκε τη Μονή Σινά και ενημερώθηκε επισήμως ότι δεν είχε υπογραφεί ακόμη αυτή η συμφωνία; Βγαίνει η αντιπολίτευση τη μέρα που μάθαμε τις αρνητικές εξελίξεις και η απάντηση της κυβέρνησης είναι: "υπερβάλλετε". Υπερβάλλει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών; Είχε υπερβολές στην ανακοίνωσή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος; Ξεσηκώνεται όλη η Ορθοδοξία και η απάντηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου είναι ότι βιαστήκαμε; Τι θράσος είναι αυτό; Πραγματικά, με εντυπωσιάζει το μέγεθος της αλαζονείας αυτών των ανθρώπων».

Και υπογράμμισε: «Αν δεν υπήρχε πρόβλημα, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα κατέβαινε απόψε το βράδυ ολόκληρη αποστολή εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για να πάει σε εκ νέου διαπραγματεύσεις. Άρα υπάρχει πρόβλημα και έπρεπε να το έχουν αντιμετωπίσει σε πρότερο χρόνο».

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο Πρωτάθλημα στο μπάσκετ, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Έχουμε δύο ομάδες μέσα στις τέσσερις κορυφαίες της Ευρώπης, ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα και ξαφνικά ακούμε μία πιθανότητα να μην ολοκληρωθεί. Θεωρείται λογικό; Είναι λογική η διαχείριση της κατάστασης σε ένα άθλημα όπου οι δύο ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα είναι μέσα στις τέσσερις της Ευρώπης; Ας εφαρμοστεί ο νόμος. Είχαμε ένα ακραίας οπαδικής βίας γεγονός για να διακοπεί το πρωτάθλημα; Ας εφαρμοστεί ο νόμος που αφορά τους ιδιοκτήτες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται αυτές οι ακροβασίες. Δηλαδή, βγαίνει ο ίδιος ο Υπουργός και λέει "αν δεν έρθουν στο ίδιο τραπέζι, σταματάει το πρωτάθλημα". Σήμερα λέει άλλα, μεθαύριο θα λέει διαφορετικά. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είμαστε μία χώρα όπου πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι. Ας εφαρμοστούν οι νόμοι».

Με φόντο τις χθεσινές νέες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη στεγαστική κρίση, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε δηκτικά: «Επειδή ακούω ότι η κυβέρνηση έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες, είναι σαν να μας λέει: "έριξα 100 τρίποντα αλλά όλα είναι airball". Ποιο είναι το αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών; Έβαλε τρίποντο; Έχουν αυξηθεί 50% τα ενοίκια σε τέσσερα χρόνια».

Εντόπισε την αδυναμία των κυβερνητικών μέτρων να αυξήσουν την προσφορά κατοικιών που είναι και το μεγάλο ζητούμενο.

«Εδώ και τέσσερα χρόνια έχει "μαλλιάσει γλώσσα μου", πριν ακόμη εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, να λέω κάτι απλό: όταν μία στις δύο άμεσες ξένες επενδύσεις είναι real estate, τότε μειώνεται η προσφορά ακινήτων για τους Έλληνες και αφελληνίζεται η περιουσία τους. Έχουμε την golden visa να καλπάζει, με 50.000 περίπου ακίνητα να έχουν πωληθεί. Δηλαδή, το φάρμακο για να επανενεργοποιηθεί η κατασκευή που είχε "παγώσει" τα χρόνια των μνημονίων, το κάναμε φαρμάκι. Όλα τα υπόλοιπα κράτη "πάγωσαν" την golden visa» σημείωσε.

«Ξέρετε τι έκανε η Ισπανία προχθές; Είπε ότι, πέρα από την golden visa, για κατοίκους τρίτων χωρών που έρχονται να αγοράσουν ακίνητα, 100% φορολόγηση. Δηλαδή, μια αποτρεπτική πολιτική για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα στην αγορά ακινήτων για να μπορούν οι μόνιμοι κάτοικοι Ισπανίας να έχουν μια καλύτερη προοπτική και για την αγορά και για το ενοίκιο. Βραχυχρόνια μίσθωση: Πρέπει να κάνουμε ζώνες πίεσης, για να δούμε πού λειτουργεί η βραχυχρόνια μίσθωση και πού δημιουργεί τεράστιο ζήτημα για τους μόνιμους κατοίκους. Οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και το "Σπίτι Μου", είναι για αγορά σπιτιού. Όταν μειώνεται γενικότερα η προσφορά, ποιον πλήττει; Αυτόν που δεν μπορεί καν να νοικιάσει» τόνισε και εξήγησε τη διαφορετική οπτική του ΠΑΣΟΚ ως προς την κοινωνική αντιπαροχή που προωθεί η κυβέρνηση:

«Ο κ. Χατζηδάκης μίλησε για την κοινωνική αντιπαροχή. Δηλαδή είπε ότι θα παίρνουμε οικόπεδα του δημοσίου, θα τα δίνουμε σε ιδιώτες, θα κατασκευάζουν κάποιες πολυκατοικίες, ένα μεγάλο μέρος θα τα πουλούν οι ίδιοι σε τιμές αγοράς και ένα μικρό απόθεμα θα το κρατάει το κράτος για να το δίνει προς ενοικίαση με κοινωνικά κριτήρια. Εμείς απαντούμε: αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία που θα υπάρξουν για τη στέγαση -ήδη έχουμε επίτροπο στεγαστικής πολιτικής -να χτίζει το κράτος και να τα ενοικιάζει με χαμηλό κόστος, με κοινωνικά κριτήρια. Όχι να τα πουλάει ή να τα δίνει τσάμπα. Η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, ο Δήμος της Βιέννης, μπορώ να σας πω δέκα ευρωπαϊκά παραδείγματα που, μόλις είδαν τα ενοίκια να απογειώνονται, πήραν πρωτοβουλίες αντίστοιχες με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ».

Αναφέρθηκε στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων: «Θέλουμε αξιοκρατία και αξιολόγηση στο Δημόσιο. Έρχεται ο κ. Μητσοτάκης και λέει: "το πρόβλημά μου για να τα πετύχω όλα αυτά μετά από έξι χρόνια που είμαι Πρωθυπουργός, είναι το Σύνταγμα". Το πρόβλημά του για να τα πετύχει, είναι ο ίδιος. Είναι πρωταθλητής σε μετακλητούς υπαλλήλους και επί των ημερών του η Ελλάδα έχει ρεκόρ μετά τα μνημόνια μετακλητών υπαλλήλων.

Δεύτερον, το 80% τμηματαρχών και γενικών διευθυντών είναι χωρίς αξιολόγηση, ουσιαστικά επιλογές του κάθε υπουργού, σχεδόν κομματικές επιλογές. Το να μιλάει για αξιολόγηση, αλλά αξιολόγηση να μη γίνεται, ε, το Σύνταγμα είναι το πρόβλημά του; Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει βούληση να έχουμε σεβασμό στους νόμους».

Τέλος ως προς το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισήμανε:

«Η Νέα Δημοκρατία δύο χρόνια μου επιτίθεται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διέσυραν τη χώρα, ήρθαν εδώ δύο Ευρωπαϊκοί Εισαγγελείς, μπήκε η Ελληνική Αστυνομία στον Οργανισμό. Ποιος είχε τελικά δίκιο; Εγώ ή οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας; Κατέθεσα στον Πρωθυπουργό επίκαιρη ερώτηση και μου είπε "ναι, υπάρχουν κάποιες σκιές". Κάποιες σκιές είναι τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο; Πολύ περίεργη η αντιμετώπιση του σκανδάλου από την κυβέρνηση.

Το πρόβλημα ξεκινά επί ΣΥΡΙΖΑ, διότι επετράπη τότε αλλού να είναι τα ζώα και αλλού τα βοσκοτόπια. Βοσκοτόπια στην Κεντρική Μακεδονία, τα ζώα στη Νάξο και την Κρήτη. Και ποιοι το απογείωσαν; Οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας που, ενώ γνώριζαν τι συνέβαινε -η "Καθημερινή" είχε πρωτοσέλιδο-, τι έκαναν ο κ.Βορίδης και οι υπόλοιποι; Συνέχισαν τις πρακτικές και τις απογείωσαν. Το έκαναν ακόμη χειρότερο από αυτό που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα για μια πενταετία ο ΟΠΕΚΕΠΕ να μοιράζει 19 δισ. ευρώ! Τα 5 δισ. ευρώ δεν αφορούν τις επιδοτήσεις».

