Στην Αίγυπτο βρίσκεται ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, πραγματοποιώντας επίσκεψη στη Μονή Σινά. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σκοπός της επίσκεψης είναι η άμεση ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στο ιστορικό μοναστικό κέντρο και τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα.

Σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ενώ βρίσκονταν καθ'οδον προς το Σινά, ο κ. Κασσελάκης επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει πλήρης διαφάνεια γύρω από τις συνομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

«Υπάρχει δικαιολογημένη ανησυχία στην ελληνική κοινωνία για το εάν η κυβέρνηση λέει όλη την αλήθεια. Είναι απαραίτητο να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα όλα τα σχετικά έγγραφα και από την ελληνική και από την αιγυπτιακή πλευρά. Ο ελληνικός λαός έχει δικαίωμα να γνωρίζει τι ακριβώς συζητήθηκε και τι συμφωνήθηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Στέφανος Κασσελάκης καθ΄ οδόν προς την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά https://t.co/IVkXvX51m4 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) June 2, 2025

«Το Κίνημα Δημοκρατίας παρακολουθεί τις εξελίξεις με σοβαρότητα και θα τοποθετηθεί θεσμικά και τεκμηριωμένα, μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή του προέδρου στο Σινά», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

