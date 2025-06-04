«Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για όσα συμβαίνουν στο περιθώριο της σειράς των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρη», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Καραμέρος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Συγκεκριμένα, τονίζει ότι «ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται για όλους χωρίς εξαιρέσεις και παζάρια», ενώ επισημαίνει ότι «για τη διεξαγωγή των αθλητικών γεγονότων υπάρχουν διοργανώτριες αρχές που έχουν ευθύνη».

«Η κυβέρνηση εκτίθεται προσπαθώντας απλά να κρατήσει ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε ισχυρά συμφέροντα. Εξυπηρετείται όμως από τον θόρυβο, δεδομένου ότι τα ΜΜΕ και η κοινή γνώμη, αντί να ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα όπως η αισχροκέρδεια, η καταπάτηση του κράτους δικαίου και οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στην εξωτερική μας πολιτική, "καταναλώνει" τον καυγά», σχολιάζει και καταλήγει:

«Να σοβαρευτούν όλοι αφήνοντας το αγαπημένο άθλημα όλων των Ελλήνων να αναπνεύσει. Οι πρωταγωνιστές είναι στο παρκέ. Τα υπόλοιπα είναι για άλλες αίθουσες».

