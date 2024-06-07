Ανδρουλάκης : «Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απειλήσει την κυριαρχία της Ν.Δ»

«Από το Μεγάλο Κάστρο της Δημοκρατίας, στέλνουμε μήνυμα ανατροπής των συσχετισμών, την Κυριακή των Ευρωπαϊκών Εκλογών » είπε, ξεκινώντας την ομιλία του στο Ηράκλειο , ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, λίγο πριν την εκλογική αναμέτρηση για τις Ευρωεκλογές την ερχόμενη Κυριακή 9 Ιουνίου, σημειώντας ότι το νησί της Κρήτης μπορεί να βαφτεί και πάλι πράσινο.

«Μπορούμε αυτή την Κυριακή, να ξαναγίνει η Κρήτη πράσινη και να γκρεμίσει τη γαλάζια κυριαρχία και το γαλάζιο του πολιτικού χάρτη» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισήμανε ότι ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι «μήνυμα απέναντι στην ασυδοσία, μήνυμα απέναντι στην αλαζονεία, μήνυμα απέναντι στη διαφθορά, μήνυμα απέναντι στην ατιμωρησία» και πως το μήνυμα αυτό θα σταλεί με ένα σε γράμμα σε πράσινο φάκελο «το φάκελο της δημοκρατικής παράταξης, της ισχυρής προοδευτικής αξιόπιστης αντιπολίτευσης, που μπορεί να είναι το χέρι, το οποίο θα ανοίξει την πόρτα της εξόδου, στον κ. Μητσοτάκη, στις ερχόμενες εθνικές εκλογές».

«Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απειλήσει την κυριαρχία της Ν.Δ και αυτό το αποδείξαμε στο ζήτημα των υποκλοπών, το αποδείξαμε στο ζήτημα των Τεμπών, το αποδείξαμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές . Οι δικές μας πρωτοβουλίες έχουν επιφέρει ήττες στο Μέγαρο Μαξίμου» είπε, κάνοντας επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Καασελάκη.

«Δεν μας έφτανε ο κ. Μητσοτάκης , τώρα μας προέκυψε και δεύτερος. Ο κ. Κασσελάκης, που είχε το θράσος να έρθει στο Ηράκλειο και να μας κάνει μαθήματα ιστορίας για τον Ανδρέα Παπανδρέου» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, ενώ του απάντησε σε ότι αφορά όσα λέει για τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατικής παράταξης: «Αγαπητέ κ. Κασσελάκη, αλλαγή και κοινωνική δικαιοσύνη, δεν πάνε μαζί με offshore και φορολογικούς παραδείσους, για να βγάζετε εκατομμύρια εις βάρος των λαών».

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκα και στην σημερινή όπως τόνισε αποκάλυψη σχετικά με την Golden Visa και τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Π-Σ.

«Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ όπως και η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι να καταργηθεί η Golden Visa που αφελληνίζει την ελληνική περιουσία προς όφελος των πλουσίων» τόνισε, συμπληρώνοντας ότι «πριν από λίγες ώρες μάθαμε, ότι ο κ. Κασσελάκης, αγόρασε το ακίνητό του με αίτηση για Golden Visa. Eπιτέλους λίγο ντροπή. Σταματήστε, μην υπονομεύετε την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, όταν ήδη υπάρχει τέτοια κρίση εμπιστοσύνης».

«Δεν γίνεται αντιπολίτευση από το tik tok, αντιπολίτευση γίνεται από τη βουλή, αντιπολίτευση γίνεται μέσα στους αγώνες της καθημερινότητας, αντιπολίτευση γίνεται όταν έχεις αυτονομία από τα συμφέροντα και τις ελίτ και όχι όταν είσαι ο καλοχαϊδεμένος όλων αυτών» πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κάνοντας επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε σε ότι αφορά το Κράτος Δικαίου πως «υπάρχουν ανοιχτές και μεγάλες πληγές»

«Το 2019 η Ν.Δ είπε στο λαό, ψηφίστε μας για να επουλώσουμε τα τραύματα που έκανε στους θεσμούς ο Τσίπρας με τον Καμένο. Όχι μόνο δεν έκλεισαν τα τραύματα, αλλά άνοιξαν και καινούργια με παρακρατικές πρακτικές « είπε ο κ. Ανδρουλάκης, που πρόσθεσε ότι «έχω χρέος να αγωνιστώ και να αγωνιστούμε, για τα ζητήματα του Κράτους Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι μία προσωπική μου εμμονή λόγω των υποκλοπών, είναι το dna της δημοκρατικής παράταξης» επισήμανε.

Λίγο πριν την αναμέτρηση των Ευρωεκλογών, μιλώντας στους συγκεντρωμένους πολίτες στο κέντρο του Ηρακλείου, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο κάθε αδύναμος πολίτης, αλλά και την κατάρρευση του ΕΣΥ, επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την ακρίβεια, την ενέργεια, τους μισθούς, το νέο ΕΚΑΣ για 350 χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά και προτάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα και πιο συγκεκριμένα σε ένα πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών με χαμηλό ενοίκιο, σε συνεργασία όπως τόνισε με τους δήμους.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να μιλάει για τα μεγάλα προβλήματα της πατρίδας και να μην παίζει το παιχνίδι του tiktok και του χαβαλέ. Δεν έχει ανάγκη αυτή την αντιπολίτευση η Ελλάδα» επισήμανε, ενώ σε ότι αφορά το κάλεσμα προς τους πολίτες ενόψει των εκλογών τόνισε:

«Κάθε ψήφος στη Ν.Δ είναι ψήφος σε μια συντηρητική Ευρώπη, που επέβαλε τη λιτότητα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Κάθε ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ψήφος στην Ευρωπαϊκή Αριστερά που είναι απέναντι στον ευρωστρατό, απέναντι στην κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Κάθε ψήφος σε εμάς, είναι ψήφος τους δημοκράτες και σοσιαλιστές, που θέλουν μια Ένωση δημοκρατική, αλληλέγγυα, με ευρωστρατό, με κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μειώσουν τις ανισότητες».

Επίσης απευθυνόμενος στους αναποφάσιστους είπε ότι αν την Κυριακή ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ, ψηφίζουν ένα ακόμα «με προσφορά στον τόπο, με γνώση, με ευθύνη. Ψηφίζετε ένα κόμμα με πρόγραμμα, με σωστές θέσεις για το μέλλον των δικών σας, των παιδιών σας και των εγγονιών σας. Στέλνετε παράλληλα , ένα σοβαρό μήνυμα κριτικής, απέναντι στην κυβέρνηση και ταυτόχρονα δεν επιλέγετε τον απολύτο λαϊκισμό, την αυταρέσκεια και την αλαζονική ελαφρότητα. Με το ΠΑΣΟΚ μπορούμε να πετύχουμε πολλά, γιατί και ξέρουμε και μάθαμε από τα λάθη μας. Εμείς δεν θα σας ξαναπληγώσουμε ποτέ. Για το λόγο αυτό, ζητώ εδώ από το Ηράκλειο την εμπιστοσύνη σας».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του στο Ηράκλειο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι «στη χώρα μας οι πολιτικές και οι οικονομικές ελίτ, έχουν μάθει χρόνια τώρα να περιφρονούν τους απλούς ανθρώπους και να περιφρονούν αυτούς που θεωρούν ότι δεν έχουν πλάτες. Για το λόγο αυτό περιφρονούν και εμένα, γιατί νομίζουν ότι χωρίς να έχω πλάτες δεν μπορώ να νικήσω. Θα νικήσω με όλους εσάς, δεν τους έχω καμία ανάγκη» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος όπως χαρακτηριστικά είπε «δεν διαπραγματεύομαι την πολιτική μου αυτονομία, δε διαπραγματεύομαι τις αρχές, τις αξίες και τις ιδέες του ΠΑΣΟΚ και της δημοκρατικής παράταξης. Όλοι εμείς είμαστε οι άνθρωποι που δεν βρήκαμε τίποτα έτοιμο. Για το λόγο αυτό η αξία της νίκης μας είναι ακόμη μεγαλύτερη».

«Να είστε σίγουροι, ότι τη Δευτέρα το πρωί, θα είναι μία καλύτερη μέρα για όλους. Η πατρίδα μας και μπορεί και αξίζει περισσότερα και θα τα καταφέρουμε μαζί. Η δημοκρατική παράταξη είναι ξανά το σπίτι για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

