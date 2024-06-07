Το… backstage της προεκλογικής του εκστρατείας με χιουμοριστικές στιγμές και απρόοπτα παρουσιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο TikTok.



Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, παρουσιάζει το γούρι του, που είναι ο γιος του Κωνσταντίνος, και στέλνει μήνυμα στους πολίτες να προσέλθουν την Κυριακή στις κάλπες των Ευρωεκλογών όποιο κόμμα κι αν ψηφίζουν.



«Κάναμε μια προσπάθεια να εξηγήσουμε πόσο σημαντικές είναι οι ευρωεκλογές. Ελπίζω να μη σας κουράσαμε» αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, ενώ στο βίντεο εμφανίζονται πλάνα στα οποία το αυτοκίνητό του έχει χαθεί σε ένα χωριό.



«Σίγουρα ξέρουμε πού πάμε παιδιά;» ρωτά.



«Εσείς όμως ξέρετε πού πρέπει να πάτε την Κυριακή. Να ψηφίσετε όποιο κόμμα θέλετε ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία μας και ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη» επισημαίνει ο πρωθυπουργός.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.