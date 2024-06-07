«Η Δεξιά θα πέσει, διότι είναι βασισμένη στο ψέμα και στην προπαγάνδα. Την επόμενη μέρα εμείς, η μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη του τόπου, θα κυβερνήσουμε και θα κυβερνήσουμε καλά, και θα γίνει επιτέλους η Ελλάδα μία σύγχρονη χώρα της Ευρώπης, μια χώρα που δεν θα τρώει τα παιδιά της».

Αυτά τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στην ανοικτή προεκλογική συγκέντρωση του κόμματός του, που πραγματοποιείται στην πλατεία Τριών Συμμάχων, στην Πάτρα.

Όπως πρόσθεσε, «ευτυχώς που υπάρχει μία ισχυρή προοδευτική πρόταση, ο ΣΥΡΙΖΑ που αγωνίζεται, που ιδρώνει τη φανέλα, που κάνει τον φαινομενικά παντοδύναμο Κυριάκο Μητσοτάκη να ιδρώνει και εκείνος, γιατί δεν τον αφήνουμε σε χλωρό κλαρί. Γιατί δεν τον αφήνω σε χλωρό κλαρί».

Αναφερόμενος στο πόθεν έσχες, είπε απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους: «Είδατε τι παιχνίδι έπαιξε στην περίπτωση του πόθεν έσχες μου, το μέγαρο Μαξίμου. Να στέλνει την λάσπη στο πληρωμένο του πιστόλι το 'Πρώτο Θέμα' και εκείνο να την πετάει πάνω στον έντιμο άνθρωπο, που έχει δουλέψει, που έχει φορολογηθεί και το τελευταίο του δολάριο στις ΗΠΑ και δεν έχει αγγίξει από το Δημόσιο ούτε ένα ευρώ. Και η απάντηση του πρωθυπουργού ήταν ότι το δικό του πόθεν έσχες ελέγχεται εδώ και 20 χρόνια. Να δείτε πόσα χρόνια ελεγχόταν το πόθεν έσχες του 'Ακη Τσοχατζόπουλου σε αυτό το κράτος, που έβλεπε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς και τους δικαιολογούσε σαν λογαριασμούς τηλεφώνου».

«Η μόνη άμυνα μου», υπογράμμισε ο Στέφανος Κασσελάκης, «είναι η επίθεση της εντιμότητας»: «Ανοίξτε τώρα την πλατφόρμα και πάμε να καταθέσουμε και οι δύο μας τα πόθεν έσχες μας για το 2023. Και τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης; Δίνει παράταση τριών μηνών για να μην ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 30 Ιουνίου. Τι φοβάται; Δεν έχει κάτι να κρύψει, εκτός από τα 39 ακίνητα συν του Βολταίρου που δεν το δηλώνει, είναι μπόνους, μόνο κάτι ακίνητα στα Ζαγοροχώρια που τα πήρε με 67 ευρώ το τετραγωνικό».

Επίσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Φίλες και φίλοι ξέρετε ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από πολιτικούς που έχουν δεκάδες ακίνητα από ένα βουλευτικό μισθό, από ένα κόμμα που χρωστάει μισό δισ. ευρώ και κάνει την ακριβότερη καμπάνια στην Ευρώπη; Το πιο υπερχρεωμένο κόμμα της Ευρώπης, η ΝΔ, κάνει την πιο ακριβή διαδικτυακή καμπάνια στην Ευρώπη. Δαπανά περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο κόμμα της Γερμανίας».

«Έχουμε αποκτήσει ανοσία ως Έλληνες πολίτες σε τέτοιες αλήθειες;» αναρωτήθηκε και συμπλήρωσε: «Εάν ναι, καιρός να αλλάξουμε, αλλιώς δεν θα αλλάξει τίποτα στη χώρα μας. Από εκεί βρωμίζει το ψάρι. Και αυτό είναι το συμπέρασμα, ότι το πολιτικό σύστημα στη χώρα είναι βρώμικο και λυπάμαι που λέω αυτή τη λέξη, αλλά αυτή είναι η λέξη. Και χρειάζεται κάποιον να πάρει τη σκούπα, και αυτός θα είμαι εγώ. Θα πάρω τη σκούπα, γιατί κανένας δεν με κρατάει από πουθενά, και αυτός θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κανένας δεν μας κρατάει από πουθενά. Για αυτό και όλοι επιτίθενται με μανία στο ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο κόμμα που χαλάει την πιάτσα για αυτούς. Και θα τη χαλάσουμε την πιάτσα, γιατί είναι εθνική ανάγκη να χαλάσει αυτή η πιάτσα και την ώρα που αυτοί γεμίζουμε σπιτάκια την προσωπική τους μονόπολη, ο ελληνικός λαός μετράει έναν μισθό και του φτάνει ούτε για μισό μήνα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

