Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΒ με θέμα «Παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει», μίλησε πριν από λίγη ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επικαλούμενος τις πρόσφατες εκθέσεις του Ενρίκο Λέτα και του Μάριο Ντράγκι ανέφερε πως σηματοδοτούν μια βαθιά αλλαγή παραδείγματος για την ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ επισήμανε ότι η βιομηχανία επανέρχεται στο επίκεντρο ως η βασική ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης και ως καθοριστικός παράγοντας για την ενίσχυση της ευημερίας, της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των σύγχρονων κοινωνιών η οποία αποτυπώνεται και στην πρόσφατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο «Βιομηχανικό Επιταχυντή» (Industrial Accelerator Act).

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής πρόσθεσε ότι είναι κρίσιμο το ερώτημα «ποιοι θα ωφεληθούν περισσότερο από αυτή τη νέα βιομηχανική στρατηγική;», καθώς η χαλάρωση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις αναδεικνύει ξεκάθαρα το πρόβλημα πως δεν διαθέτουν όλα τα κράτη-μέλη διαθέτουν το ίδιο δικαίωμα να επιδοτήσουν επιχειρήσεις και στρατηγικούς κλάδους.

«Πιστεύω ότι η Ελλάδα, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε λίγους μήνες, οφείλει να συμβάλει δημιουργικά στη διαμόρφωση μιας νέας ευρωπαϊκής απάντησης», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης χαιρετίζοντας ως ιδιαίτερα σημαντική την πρόταση του Ενρίκο Λέτα για δημιουργία ενιαίου μηχανισμού χρηματοδότησης της βιομηχανικής πολιτικής (State Aid Contribution Mechanism). «Στην πράξη, θα λειτουργεί ως ένας ευρωπαϊκός "φόρος επί των κρατικών ενισχύσεων". Παράλληλα, ένας δεύτερος στρατηγικός στόχος πρέπει να είναι η χρηματοδοτική στήριξη νέων επενδύσεων στις υπό ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παρατήρησε ότι η Ελλάδα είχε μια ιστορική ευκαιρία: να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης ως μοχλό παραγωγικού μετασχηματισμού, όμως επέκρινε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επειδή σπατάλησε την ευκαιρία αυτή, όπως είπε. «Παρά τη σταδιακή πρόοδο σε επιμέρους τομείς, η δομή της οικονομίας δεν άλλαξε εκ βάθρων για να καταστεί μακροπρόθεσμα βιώσιμη, ανθεκτική και συμπεριληπτική», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης επικαλούμενος το γεγονός ότι σε σειρά βασικών δεικτών η χώρα μας συνεχίζει να κατατάσσεται πολύ χαμηλά, ανάμεσα στις «27» της Ένωσης.

«Τι θα αφήσουν πίσω τους τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου; Ποιες είναι οι μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις που έγιναν; Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν; Πόσο συνέβαλαν πραγματικά στην αύξηση της παραγωγικότητας; Γιατί κρίσιμες υποδομές έμειναν σε δεύτερο πλάνο; Διαθέτουμε σήμερα καλύτερους σιδηροδρόμους; Αποκτήσαμε περισσότερες κοινωνικές κατοικίες; Περισσότερα δίκτυα και αποθήκευση ενέργειας; Η απάντηση είναι αρνητική», υποστήριξε. Τόνισε ότι ακόμη και σήμερα η χώρα εξακολουθεί να υστερεί σε κρίσιμους δείκτες που καθορίζουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της.

«Πιστεύω βαθιά ότι η συζήτηση για μια παραγωγική Ελλάδα δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη μεγέθυνση του ΑΕΠ και στόχος μας είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Μια Ελλάδα όπου οι εργαζόμενοι δεν θα δουλεύουν περισσότερο, αλλά πιο παραγωγικά. Γιατί χρειαζόμαστε ποιοτικότερο χρόνο εργασίας που να συνδυάζει αρμονικά την προσωπική με την επαγγελματική ζωή», σημείωσε εξηγώντας πως γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ έθεσε στον δημόσιο διάλογο την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας, που αφορά τις θέσεις εντάσεως διανοίας και τις νεότερες γενιές.

«Το κρίσιμο διακύβευμα είναι σαφές: να κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική, για να την κάνουμε πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική. Και με αξιόπιστο σχέδιο μπορούμε να τα καταφέρουμε», ανέφερε και υπογράμμισε:

«Είμαστε το μόνο κόμμα που έθεσε ως στόχο την ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας: από το 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και τις τελευταίες θέσεις όπου βρίσκεται σήμερα, στο 75% έως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ ότι η χαμηλή παραγωγικότητα δεν μετρά την εργατικότητα και την αποδοτικότητα των εργαζομένων -που είναι υψηλές-, αλλά αντανακλά κυρίως τη δομή της οικονομίας. Γι΄αυτό θέτουμε στο επίκεντρο του σχεδίου μας ένα σύγχρονο παραγωγικό υπόδειγμα που βασίζεται στη γνώση, την τεχνητή νοημοσύνη, την αγροδιατροφική μεταποίηση, τη βιομηχανία και τη δυναμική της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Ο δεύτερος και αλληλένδετος στόχος είναι η Αξιοπρεπής Εργασία για Όλους και η Δικαιότερη Κατανομή Πλούτου» υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στο σημείο αυτό ισχυρίστηκε ότι τα τελευταία επτά χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας συντελείται μια μεγάλη αναδιανομή πλούτου και δεσμεύτηκε για μια σημαντική αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ τα επόμενα 5 χρόνια. Ανέλυσε εκτενώς προς τούτο έξι βασικές προτεραιότητες που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες της βιομηχανίας οι οποίες αφορούν το ενεργειακό κόστος, τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας των βιομηχανικών μονάδων, τη αγροδιατροφική μεταποίηση, το φορολογικό σύστημα, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη μεταρρύθμιση του κράτους, των θεσμών και της δικαιοσύνης,

«Απέναντι στο κράτος-φέουδο της σημερινής κυβέρνησης, εμείς προτείνουμε κάτι απλό αλλά και βαθιά ανατρεπτικό για τα ελληνικά δεδομένα: ένα κράτος όπου ο εκάστοτε πρωθυπουργός νιώθει και είναι ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου και όχι ιδιοκτήτης. Δηλαδή ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και κατέληξε:

«Το πραγματικό δίλημμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης δεν είναι απλώς η εναλλαγή προσώπων και κομμάτων στην εξουσία. Είναι αν η χώρα αποκτήσει άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν περάσει από τη διαχείριση της παρακμής σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Εγγυώμαι ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς.

Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη. Πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική. Πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Και γι' αυτήν θα αγωνιστούμε ΜΑΖΙ με τον ελληνικό λαό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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