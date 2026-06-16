Την πορεία υλοποίησης της επένδυσης της Amazon Web Services (AWS) για τη δημιουργία νέας Local Zone στην Αθήνα, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω επενδύσεων της εταιρείας στην Ελλάδα, συζήτησαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Senior Vice President της Amazon, Panos Panay, κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Panay ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την πρόοδο της επένδυσης της AWS, επισημαίνοντας ότι η νέα Local Zone της Αθήνας θα είναι γενικά διαθέσιμη τον προσεχή Ιούλιο. Η νέα υποδομή αναμένεται να επιτρέψει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα εντός της χώρας, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τοπικής αποθήκευσης δεδομένων και να αναπτύσσουν εφαρμογές με ιδιαίτερα χαμηλούς χρόνους απόκρισης.

Παράλληλα, θα παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος, αποθήκευσης, δικτύωσης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε, επίσης, την ενίσχυση της παρουσίας της ελληνικής γλώσσας στο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών της Amazon. Ο κ. Panay ανέφερε ότι στο μέλλον οι χρήστες των πλατφορμών Kindle και Alexa θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την ελληνική αλφάβητο και γλώσσα με τρόπο που θα αποτυπώνει τη φυσική χρήση της, χωρίς αυτοματοποιημένες προσαρμογές.

Ακόμη, κατά τη συνάντηση έγινε επισκόπηση των υφιστάμενων επενδύσεων της Amazon στην Ελλάδα, ενώ εξετάστηκαν νέες επενδυτικές δυνατότητες σε τομείς στρατηγικής σημασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις υποδομές που σχετίζονται με την υπηρεσία δορυφορικής παροχής διαδικτύου Amazon Leo, στις επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, καθώς και στην ανάπτυξη ερευνητικών κέντρων και μονάδων έρευνας αιχμής.

Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και των ελληνικών πανεπιστημίων, σημειώνοντας ότι αποτελούν βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και για την προσέλκυση ερευνητικών και τεχνολογικών επενδύσεων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

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