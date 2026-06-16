Μήνυμα εμπιστοσύνης στις αλλαγές που υλοποιεί η Ελλάδα στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στο σύστημα αγροτικών πληρωμών διετύπωσε ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας, Francesco Lollobrigida μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, κατά την επίσκεψη του στην Αθήνα.

Ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε την αναδιάρθρωση του συστήματος πληρωμών ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί στον πρωτογενή τομέα, παρουσιάζοντας στον Ιταλό ομόλογό του την πρόοδο που έχει σημειωθεί. «Για πρώτη φορά φέτος πληρώνουμε με το νέο σύστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η προσαρμογή της ΑΑΔΕ στις απαιτήσεις των αγροτικών ενισχύσεων αποτελεί μια σύνθετη αλλά απολύτως αναγκαία διαδικασία.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς τον αγροτικό κόσμο, διαβεβαιώνοντας ότι «κανένας Έλληνας γεωργός δεν θα χάσει όσα δικαιούται», ενώ υπογράμμισε πως «οι μόνοι που έχουν λόγο να ανησυχούν είναι όσοι δεν δικαιούνται πληρωμές».

Όπως υπογράμμισε, η μετάβαση στο νέο μοντέλο έχει στόχο οι πληρωμές να πραγματοποιούνται «με αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και διαφάνεια», αποκαθιστώντας πλήρως την αξιοπιστία του συστήματος

Από την πλευρά του, ο Ιταλός υπουργός εξέπεμψε ισχυρό μήνυμα στήριξης στις παρεμβάσεις που υλοποιεί η ελληνική κυβέρνηση στο σύστημα αγροτικών πληρωμών και ειδικότερα στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο νέο μοντέλο λειτουργίας.

Ο κ. Lollobrigida τόνισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στενή συνεργασία μεταξύ των οργανισμών πληρωμών των δύο χωρών, η οποία περιλαμβάνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφοριών και καλών πρακτικών με στόχο την επιτάχυνση της μετάβασης στο νέο σύστημα.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η μεταρρύθμιση θα αποδώσει αποτελέσματα, δηλώνοντας ότι η διαδικασία που έχει δρομολογήσει η ελληνική κυβέρνηση «θα κατακτήσει τους στόχους που έχει θέσει για να πληρωθούν όλοι σε σύντομο χρονικό διάστημα και να πληρωθούν όσοι δικαιούνται να πληρωθούν».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ιταλία βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα, η Ιταλία και το Υπουργείο μας είναι στη διάθεση της Ελλάδος», ενώ πρόσθεσε πως «βρισκόμαστε πραγματικά στο πλάι της ελληνικής κυβέρνησης, προκειμένου η Ελλάδα να ξεπεράσει τη δύσκολη και απαιτητική αυτή περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα πληρωμών».

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη διατήρησης ισχυρής χρηματοδότησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2028, εκφράζοντας προβληματισμό για ενδεχόμενες περικοπές πόρων ενώ συζήτησαν τις δυνατότητες παραγωγής μεγαλύτερης υπεραξίας στον πρωτογενή τομέα μέσα από επενδύσεις, καινοτομία και καλύτερη οργάνωση της παραγωγής.

Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών υπό τον Μαργαρίτη Σχοινά και τον Francesco Lollobrigida, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση Ελλάδας και Ιταλίας για ενίσχυση της συνεργασίας σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον του ευρωπαϊκού πρωτογενούς τομέα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η μετάβαση της χώρας στο νέο σύστημα διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων μέσω της ΑΑΔΕ, οι προοπτικές της νέας ΚΑΠ, η προστασία και ανάδειξη της ποιότητας των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων, καθώς και θέματα αλιευτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην πορεία της μεταρρύθμισης του συστήματος αγροτικών πληρωμών, με την ελληνική πλευρά να παρουσιάζει τα βήματα που υλοποιούνται για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο διαχείρισης των ενισχύσεων μέσω της ΑΑΔΕ. Ο κ. Σχοινάς ανέδειξε τον σύνθετο χαρακτήρα της μεταρρύθμισης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια διαδικασία που εξελίσσεται «εν κινήσει», καθώς η χώρα καλείται ταυτόχρονα να διασφαλίζει την ομαλή καταβολή των ενισχύσεων προς τους παραγωγούς και να οικοδομεί ένα νέο, πιο αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα πληρωμών.

Επιπλέον, βασικό σημείο αναφοράς αποτέλεσε η εμπειρία της Ιταλίας στον τομέα των αγροτικών πληρωμών. Ο Francesco Lollobrigida υπογράμμισε τη σημασία της τεχνικής προετοιμασίας και της θεσμικής συνέχειας κατά τη διάρκεια αντίστοιχων μεταβάσεων, σημειώνοντας ότι η Ιταλία έχει περάσει από παρόμοιες διαδικασίες εκσυγχρονισμού.

Όπως ανέφερε, η ελληνική προσπάθεια συνιστά ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια, τεχνολογική αναβάθμιση και σταθερότητα στις πληρωμές των αγροτών.

Οι δύο αντιπροσωπείες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης ισχυρής χρηματοδότησης του πρωτογενούς τομέα σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων.

Έμφαση δόθηκε στην ανάγκη η επόμενη ΚΑΠ να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη, να μειώσει το διοικητικό βάρος για τους παραγωγούς και να ενισχύσει πολιτικές που προάγουν την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις, την καινοτομία και την παραγωγή προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την προστασία των ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων της Μεσογείου, με έμφαση στους ελέγχους, την αυθεντικότητα των προϊόντων και την προάσπιση εμβληματικών παραγωγών όπως το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φρούτα και τα λαχανικά.

Σημειώνεται τέλος ότι στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τον Πρωτογενή Τομέα, Γιάννης Οικονόμου.

Την ιταλική αντιπροσωπεία πλαισίωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα Paolo Cuculi, ο διπλωματικός σύμβουλος Cesare Morbelli, ο εμπορικός ακόλουθος Mario Savona, καθώς και εκπρόσωποι ιταλικών επιχειρήσεων με παρουσία στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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