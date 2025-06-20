Με σαφείς αιχμές προς την κυβέρνηση και έμφαση στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε το πρωί της Παρασκευής με το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ «φυσικό σύμμαχο» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας πως η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να οικοδομηθεί εις βάρος τους. «Υπάρχει ένα αρχιπέλαγος μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Η λύση είναι η ενίσχυση, όχι η εξόντωσή τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

120 δόσεις και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για την καθιέρωση ρύθμισης 120 δόσεων για οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, με πρόβλεψη κινήτρων για τους συνεπείς. Παράλληλα, ζήτησε την καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, μέτρα τα οποία, όπως είπε, θα προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση στον επιχειρηματικό κόσμο.

«Το φορολογικό σύστημα είναι βαθιά άδικο. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται σταθερότητα και στήριξη, όχι αβεβαιότητα και υπερφορολόγηση», τόνισε, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβερνητική πολιτική και στις αθέτητες, όπως είπε, υποσχέσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Χρηματοδότηση, πλήρης απασχόληση και πράσινη μετάβαση

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει επίσης:

Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών για 4 χρόνια σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Χρηματοδοτικά εργαλεία για να αρθεί ο αποκλεισμός των ΜμΕ από τις τράπεζες.

Στήριξη της πράσινης μετάβασης με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο για τους μικρούς.

Καρτέλ και κατάρρευση ελέγχων

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταφέρθηκε κατά της λειτουργίας καρτέλ και ολιγοπωλίων στην ενέργεια, την υγεία, τις τράπεζες και τα τρόφιμα, κάνοντας λόγο για κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους.

«Δεν μπορεί να μην υπάρχουν έλεγχοι στους ισχυρούς. Χρειάζονται πρόστιμα και παρεμβάσεις για να προστατευθεί ο υγιής ανταγωνισμός», ανέφερε, καλώντας σε ενίσχυση των θεσμών.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και αιχμές κατά της κυβέρνησης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως πρόκειται για «κορυφαίο ζήτημα» διαφθοράς, με πιθανό κόστος έως και 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τον Έλληνα φορολογούμενο.

«Το κράτος έχει μετατραπεί σε λάφυρο στα χέρια μιας παρέας. Η χώρα διασύρεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξαιτίας πελατειακών νοοτροπιών που γεννούν σκάνδαλα και δυσφημούν την Ελλάδα», είπε, τονίζοντας την ανάγκη πολιτικής αλλαγής με ήθος και αξιοπιστία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.