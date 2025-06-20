Γεραπετρίτης για Λιβύη: Αντιδρά γιατί ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πεδίο με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και το εθνικό συμφέρον

Του Γιάννη Ανυφαντή

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πεδίο όπως της επιβάλλει το εθνικό συμφέρον με γνώμονα το διεθνές δίκαιο διεμήνυσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στις αντιδράσεις της Λιβύης.

«Ξέρετε πόσα κράτη με θαλάσσια σύνορα έχουμε στη Μεσόγειο; 21 κράτη. Όλα αυτά προβάλλουν αξιώσεις θαλασσίων ζωνών», ανέφερε αρχικώς ο υπουργός Εξωτερικών, επισημαίνοντας πως «εμείς κατοχυρώνουμε στο πεδίο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα επί των θαλασσίων ζωνών, όπως επιβάλλει το εθνικό μας συμφέρον. Αλλά όταν το πράττουμε, θα περιμένουμε και αντιδράσεις. Σεβόμαστε τις αντιδράσεις και απέναντι σε αυτές προβάλλουμε πάντοτε το Διεθνές Δίκαιο», όπως σημείωσε.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη στη Βουλή, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ξεκαθάρισε πως η χώρα μας είναι διατεθειμένη να συζητήσει με τη Λιβύη στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, επισημαίνοντας πως «εμείς απέναντι στις αντιδράσεις αυτές ουδέποτε με οποιονδήποτε τρόπο θα είμαστε διστακτικοί».

«Ζούμε στη χειρότερη μεταπολεμική στιγμή. Υπάρχει τεράστια αβεβαιότητα, η Ελλάδα κατάφερε να έχει απόλυτο σεβασμό όλων, δεν έχει ανοικτά μέτωπα και ασκεί στο πεδίο τα κυριαρχικά της δικαιώματα», πρόσθεσε ο Υπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.