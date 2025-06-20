Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολούθησε χθες το βράδυ την παράσταση «Μήδεια» του Teatro Patologico της Ιταλίας που φιλοξενήθηκε στη σκηνή Φρυνίχου του Θεάτρου Τέχνης.

Παιδιά με ψυχικές και σωματικές αναπηρίες πρωταγωνιστούν επί σκηνής υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του σπουδαίου Dario D’Ambrosi.

Ακολουθεί η ανάρτηση του κ. Ανδρουλάκη:

Η «Μήδεια» του Teatro Patologico της Ιταλίας είναι ξεχωριστή και μοναδική, κάτι πολύ περισσότερο από μια θεατρική παράσταση. Είναι ένα έργο μέσα από το οποίο η ίδια η τέχνη γίνεται οδηγός για την κατανόηση της συμπερίληψης. Μια θεατροθεραπεία που αγκαλιάζει παιδιά με σοβαρές ψυχικές και σωματικές αναπηρίες, αναδεικνύοντάς τους ως απόλυτους πρωταγωνιστές επί σκηνής.

Χθες είχα την τύχη να δω την παράσταση και να γνωρίσω αυτούς τους ξεχωριστές πρωταγωνιστές.

Θερμά συγχαρητήρια στον σκηνοθέτη Dario D’Ambrosi, την Almerica Schiavo, που υποδύεται τη Μήδεια, και φυσικά στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, που δίνουν φωνή και σώμα στον Χορό.

Πηγή: skai.gr

