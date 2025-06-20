Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τη διαβιβασθείσα δικογραφία στη Βουλή για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής (20/6) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

«Το αν είναι σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ νομίζω είναι μια συζήτηση που διαρκεί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουν όλα αυτά τα δεδομένα και να βρεθεί επιτέλους μια λύση σε παθογένειες, οι οποίες για πολλούς λόγους δεν είχαν αντιμετωπιστεί», ανέφερε αρχικά. «Γιατί επιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Γιατί μιλάμε για συμφέροντα της ΕΕ και για πόρους και χρήματα τα οποία η ΕΕ δίνει στα κράτη-μέλη της. Βεβαίως η ανάγκη αυτή δημιουργείται, γιατί πιθανότατα υπήρχαν θέματα και ζητήματα σε όλη αυτήν τη διαδικασία τα οποία δεν είχαν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν».

Ο κ. Τσιάρας διευκρίνισε ότι το θέμα των προστίμων που επιβάλλονται για διοικητικές αστοχίες, είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση σε σχέση με όλα τα οποία διαλαμβάνεται και προβάλλει αυτήν την περίοδο η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δυστυχώς, σε όλη αυτήν τη δημόσια συζήτηση γίνεται κατά κάποιον τρόπο μια σύγχυση σε σχέση με τα δυο αυτά ζητήματα. Τα μεν πρόστιμα είναι μια διαχρονική διαδικασία παραλείψεων που υπάρχει από τη σύσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ για λόγους που ξέρουμε, όπως πχ ότι δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν οι βοσκοτοπικοί χάρτες, όπως και για θέματα διαδικασιών που αφορούσαν στους ελέγχους, για θέματα που από το παρελθόν δεν αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά».

«Το θέμα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από την άλλη πλευρά, αφορά σε κάτι εντελώς διαφορετικό: στο πώς κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως έχουν πάρει παράνομα χρήματα τα οποία δεν δικαιούνται. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαφορά μεταξύ των δυο αυτών υποθέσεων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν συγχέονται».

Ως προς το πρόστιμο, σχολίασε ότι δεν επιβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, καθώς πρόκειται για «συνηθισμένες πρακτικές εντός ΕΕ».

«Δεν πρέπει να διακοπεί η ροή των χρημάτων για τους παραγωγούς»

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στο σχέδιο δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Από τις 11/9 του 2024 υλοποιούμε σε συμφωνία με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένα σχέδιο δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που συνιστούν παθογένειες στη λειτουργία του. Νομίζω έχει υπογραφεί και στην τελική της φάση η πρόσληψη 100 ανθρώπων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιχειρούμε να ολοκληρώσουμε τα ειδικά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που για πολλούς λόγους δεν είχαν ολοκληρωθεί εδώ και 10 και πλέον χρόνια».

«Προϋπόθεση για να μπορέσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να αντιμετωπίσει μια από τις μεγαλύτερες παθογένειές του, που είναι οι βοσκοτοπικοί χάρτες, είναι να έχουμε Κτηματολόγιο. Το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα από τα μεγάλα θέματα. Το ζήτημα είναι ότι αυτήν τη στιγμή ο ΟΠΕΚΕΠΕ με διεθνή διαγωνισμό και με ανάδοχο συνεταιρισμό εταιρειών έχει ουσιαστικά τεχνικό σύμβουλο που μπορεί και δίνει απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα».

Μάλιστα, όπως είπε, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να κάνει οτιδήποτε για να υπάρξει διαφάνεια, ενώ ταυτόχρονα δήλωσε πως όλο αυτό το χρονικό διάστημα έπρεπε να γίνουν βήματα που όμως λόγω αδυναμιών και συνολικών παραλείψεων δεν έγιναν. Τόνισε, επίσης, πως δεν πρέπει να διακοπεί η ροή των χρημάτων για τους παραγωγούς

«Κίνδυνος για τις αγροτικές ενισχύσεις αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο έχει αντιμετωπιστεί ούτως ή άλλως στο παρελθόν».

«Τα Τέμπη δεν δημιούργησε την πολιτική εξέλιξη που κάποιοι επιθυμούσαν»

Τέλος, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τον κάλεσε να παραιτηθεί από υπουργός, ο κ. Τσιάρας σχολίασε:

«Ο κ. Ανδρουλάκης πρέπει να ανατρέξει στον χρόνο των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και πρέπει να δει τι συνέβαινε εκεί. Επίσης, πρέπει να ανατρέξει και σε κοντινούς του ανθρώπους σε σχέση με τι συμμετοχή μπορεί να είχαν σε όλα αυτά τα θέματα και στη διαμόρφωση ζητημάτων. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Πρέπει κάποια στιγμή να λειτουργήσουμε με υπευθυνότητα απέναντι σε ένα κορυφαίο ζήτημα».

«Καταλαβαίνω ότι η υπόθεση των Τεμπών δεν δημιούργησε την πολιτική εξέλιξη που κάποιοι επιθυμούσαν. Έχουμε σοβαρά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.