Κατά πλειοψηφία με τις θετικές ψήφους της ΝΔ εισάγεται από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας - Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις» μετά την ψήφισή του και κατά τη δεύτερη ανάγνωσή του.

Κατά του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΚΚΕ και "Νίκη" ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση, "Σπαρτιάτες" και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας ολοκληρώνοντας την επεξεργασία του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή προανήγγειλε ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης στην Ολομέλεια θα καταθέσει νομοθετικές προσθήκες και βελτιώσεις σύμφωνα με τις προτάσεις που έγιναν από φορείς και κόμματα.

Ο κ. Κικίλιας, επανέλαβε πως ο στόχος του νομοσχεδίου είναι κυρίως η ενίσχυση της πρόληψης, δεν έχει πρόσημα πολιτικά ή ιδεολογικά και γι' αυτό δεν μπορεί να προσεγγίζεται ως τέτοιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι, είπε, «ένα νομοσχέδιο που μπορεί να αναδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια πολιτική σύγκλιση των κομμάτων».

Τόνισε πως «το νομοσχέδιο αυτό είναι κρίσιμο και κομβικό καθώς κάνει καίριες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της προστασίας που η κοινωνία τις καταλαβαίνει και θα τις αγκαλιάσει».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κικίλιας ζήτησε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κοιτάξουν προσεκτικά τι εισάγουν οι διατάξεις τού νομοσχεδίου καθώς, όπως είπε, «το κάθε άρθρο κρύβει μια καλύτερη στήριξη, οργάνωση, απλοποίηση, εκσυγχρονισμό για τον καλύτερο συντονισμό όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην προστασία του πολίτη». Επισήμανε ότι κατά την ακρόαση των φορέων, η ΚΕΔΕ, οι εκπρόσωποι και οι συνδικαλιστές του Πυροσβεστικού Σώματος, ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ υποστήριξαν το νομοσχέδιο.

Ανέφερε πως οι διαφωνίες που είχαν οι εκπρόσωποι του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που επιθυμούν την παραμονή τους στην ΓΓΕΚ αφορούσαν την προστασία των ερευνητικών προγραμμάτων τους «και αυτό διασφαλίστηκε πλήρως» και σημείωσε ότι η κυβέρνηση κρίνει πως η ΕΜΥ και το Αστεροσκοπείο είναι καλύτερα να υπαχθούν στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασία, και γι' αυτό θα υπάρξει αποτίμηση.

Ο κ. Κικίλιας είπε πως «εμείς θεωρούμε ότι οι αποφάσεις εκτίμησης κινδύνου είναι καλύτερο να λαμβάνονται από εισηγήσεις που θα γίνονται μέσα από μια at hoc επιτροπή ειδικών επιστημόνων που θα μπορεί να συνεδριάζει άμεσα και όχι αυτές να τις λαμβάνει μόνος του ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας». Η έγκαιρη λήψης απόφασης, σημείωσε ο υπουργός, θα δώσει την δυνατότητα άμεσης επιχειρησιακής επέμβασης στο πεδίο.

Ο υπουργός, υποστήριξε πως η κριτική της αντιπολίτευσης εστιάζεται σε λεπτομέρειες και επιμέρους θέματα και όχι στην ουσία των διατάξεων του νομοσχεδίου, όπως είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη δασοπροστασία, η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών στον δασικό ιστό και στις δασικές περαστικές περιοχές, η χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών, του Μητρώου, του Κτηματολογίου ή του ελέγχου ιδιοκτησιών μέσω του Ε9 για τον καθαρισμό οικοπέδων. Να υπάρχει η δυνατότητα επιβολής προστίμων σε όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδά τους. Η δυνατότητα παρέμβασης στους παραχωρησιούχους για λήψη μέτρων πρόληψης και επίταξης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς. Η διανομή πρώτων ειδών ανάγκης σε πληγέντες όταν υπάρχει η ανάγκη και η κινητοποίηση κύριων δομών.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις διατάξεις για την ενίσχυση των αεροδιακομιδών, απορρίπτοντας τους φόβους των κομμάτων τής αντιπολίτευσης ότι επιχειρείται η ιδιωτικοποίησή τους. Ξεκαθάρισε ότι «δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό που γίνεται είναι να έχουμε μια άμεση λύση και από τον ιδιωτικό τομέα μέχρι να υπάρξει ο στόλος που χρειάζεται. Θέλουμε να δημιουργηθούν έξι βάσεις για να μειωθεί ο χρόνος απόκρισης με την ανάπτυξη και στήριξη του υπάρχοντος στόλου και των δυνατότητων που έχουμε».

Τέλος, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι η Πολιτεία οφείλει να εκμεταλλευτεί καλύτερα όλες τις δυνατότητες που έχει για την αντιμετώπιση των κρίσεων, «να γίνουμε πιο ανθεκτικοί στις κλιματικές αλλαγές που είναι πλέον εδώ».

Οι θέσεις των κομμάτων

Ο εισηγητής της ΝΔ Στέφανος Γκίκας ζήτησε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, υπογραμμίζοντας ότι αυτό δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη των κινδύνων που προέρχονται από τις φυσικές καταστροφές και όχι μόνο, παρέχοντας τα εχέγγυα για την καλύτερη αντιμετώπισή τους. Σημείωσε πως περιλαμβάνει ρυθμίσεις και πρόνοιες, την αναγκαιότητα των οποίων είδαμε στις πρόσφατες μεγάλες καταστροφές στη χώρα μας. Δημιουργεί μεταρρυθμίσεις για τη συντονισμένη και αποτελεσματικότερη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τελικά στην καλύτερη αντιμετώπιση των κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, με στόχο τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών και τον κατά το δυνατόν περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων. Με αυτό το νομοσχέδιο, είπε ο βουλευτής της ΝΔ, μπαίνουν οι βάσεις για μία καλύτερη, πιο ευέλικτη, πιο αποτελεσματική διαχείριση των μεγάλων προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Συμεών Κεδίκογλου εστίασε στις αναφορές των φορέων που κλήθηκαν σε ακρόαση και υποστήριξαν ότι δεν υπήρξε διάλογος και διαβούλευση μαζί τους. Αποσαφήνισε ότι ο τρόπος που ο ΣΥΡΙΖΑ προσεγγίζει το νομοσχέδιο είναι εάν οι διατάξεις αυτές μπορούν να δουλέψουν στην πράξη και «αυτό και θα καθορίσει και την ψήφο μας στην Ολομέλεια». Επισήμανε ως έλλειψη του νομοσχεδίου ότι δεν υπάρχει ένας μηχανισμό διοικητικών κυρώσεων όταν διαπιστώνεται ότι κάποιος υπεύθυνος ή φορέας δεν έκανε σωστά τν δουλειά του. Πρότεινε ότι «ίσως είχε νόημα να έχουμε ακόμα και Εισαγγελέα Περιβαλλοντικών Εγκλημάτων». Σχετικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν τις αεροδιακομιδές, ο κ. Κεδίκογλου είπε ότι η κυβέρνηση παραδέχεται ότι αυτός ο μηχανισμός θα πάρει περίπου μια πενταετία μέχρι να αρχίσει να δουλεύει, υπογραμμίζοντας πως για «εμάς είναι αδιαπραγμάτευτος ο δημόσιος χαρακτήρας του συστήματος».

Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Πουλάς παρατήρησε πως «το νομοσχέδιο αυτό προσθέτει νέες επιτροπές και όργανα σε ένα ήδη δαιδαλώδες σύστημα που έχετε δημιουργήσει». Υποστήριξε πως η νέα Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα είναι ελεγχόμενη από την κυβέρνηση. Μεταφέρει την ευθύνη εκτίμησης μιας ακραίας κατάστασης σε μία απρόσωπη και ανεύθυνη επιτροπή. Το νομοσχέδιο, είπε ο βουλευτής, εάν και είχε εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ κινείται στην ίδια αποτυχημένη λογική τής πολυπλοκότητας και της γραφειοκρατίας, δεν προέκυψε μέσα από τη διαβούλευση με τους φορείς. Χαρακτήρισε «απολύτως αμφισβητούμενης σκοπιμότητας» τη μεταφορά του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στη δομή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η οποία γίνεται χωρίς σχεδιασμό. Με τον ίδιο πρόχειρο τρόπο, είπε ο βουλευτής, γίνεται και η μεταφορά της ΕΜΥ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και διεθνείς υποχρεώσεις της. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την ενίσχυση των αυτοτελών διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των ΟΤΑ, ανέφερε επίσης ο κ. Πουλάς και σημείωσε πως είναι «αντιληπτή η αγωνία της κυβέρνησης να παράξει έργο σε ένα Υπουργείο το οποίο όμως δεν έχει αντικείμενο πέραν του συντονισμού άλλων φορέων, μηχανισμών και μέσων».

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο καταλόγισε στην κυβένρηση ότι «θέλει να εμπεδώσει την πολιτική τής ατομικής ευθύνης στις φυσικές καταστροφές». «Θεσμοθετεί και παγιώνει την υποστελέχωση των δομών Πολιτικής Προστασίας και εντείνει την καταστολή του κράτους απέναντι στον λαό». Τόνισε πως η διάρθρωση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εξασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία. Οι ανάγκες της πρόληψης, είπε, δεν μπορεί να γίνει με τις υπηρεσίες να έχουν αυτές τις τραγικές ελλείψεις σε έμψυχο προσωπικό. Επισήμανε ότι από το νομοσχέδιο απουσιάζει η οποιαδήποτε αναφορά για την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, μιλάει μόνο για μέτρα ανακούφισης, αποδεικνύοντας την πρόθεση της κυβέρνησης. Ζήτησε, επίσης, την απόσυρση της διάταξης για τη μεταφορά του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.

Η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με σύνεση, ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά και όχι αποσπασματικά και ελλιπώς όπως γίνεται με αυτό το νομοσχέδιο. Γνώμονας, είπε, να είναι το κοινό καλό, το δημόσιο συμφέρον. Διατήρησε επιφυλάξεις και προβληματισμούς αλλά και διαφωνίες με σειρά διατάξεων. Επισήμανε πως για τα θέματα των αεροδιακομιδών, αλλά και της αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας απαιτούνται πλούσια στελέχωση, εκπαίδευση του προσωπικού, άρτιο συντονισμό και ετοιμότητα.

Ο ειδικός αγορητής των "Σπαρτιατών" Γιάννης Δημητροκάλλης ανέφερε πως το κόμμα του είναι αντίθετο με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου με τον τρόπο που έχει κατατεθεί. Δεν θέλουμε, είπε, να κάνουμε στείρα αντιπολίτευση. «Υπάρχουν άρθρα μέσα στο σχέδιο νόμου, τα οποία τα έχουμε δει με θετικό μάτι και θα τα υπερψηφίσουμε, εννοείται. Υπάρχουν άρθρα όμως με αστερίσκους καθώς δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Υπάρχουν όμως και άρθρα, όπως και το θέμα του Εθνικού Αστεροσκοπείου και της ΕΜΥ, τα οποία μας βρίσκουν αντίθετους».

Ο ειδικός αγορητής της "Νίκης" Νίκος Βρεττός καταψήφισε το νομοσχέδιο λέγοντας πως οι διατάξεις του δεν έρχονται σε τίποτα να βοηθήσουν, να συνδράμουν και να υπηρετήσουν την ανάπτυξη της αντιμετώπισης και της πρόβλεψης της Πολιτικής Προστασίας. Χαρακτήρισε προπαγάνδα την Κλιματική Αλλαγή. Εκτίμησε ότι το Υπουργείο, μέσα και από αυτό το νομοσχέδιο γίνεται πολύ πιο γραφειοκρατικό και «υπουργοκεντρικό». Προέβλεψε ότι οι διατάξεις του δεν θα λειτουργήσουν και το μόνο που εξυπηρετεί είναι να προσφέρουν τρόπους διασπάθισης και κατασπατάλησης χρημάτων που είναι για το λαό.

Η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Γεωργία Κεφάλα ανέφερε πως «εάν και περιμέναμε ένα χρόνο για να τροποποιηθεί το νομοθέτημα και να γίνει πιο συμπεριληπτικό και αποτελεσματικό, βλέπουμε ακόμα προχειρότητες μέσα σε αυτό». Ανέφερε πως η κυβέρνηση θα έπρεπε να συζητήσει περισσότερο με τους φορείς και κατά τη μελέτη και κατά τη σύνταξη του νομοσχεδίου. Εξέφρασε τον κίνδυνο να «χαλαρώσουν» από τις αλλαγές που γίνονται κάποιες λειτουργίες της ΕΜΥ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Εξέφρασε την ανησυχία της μήπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία χάσει μάχιμους πυροσβέστες που θα εγκλωβιστούν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε, είπε, διαφωνίες και σειρά προβληματισμών επί σειρά άρθρων που δεν υπάγονται σε κάποιο είδος μικροπολιτικής.

Διάσκεψη των Προέδρων, έχει προγραμματίσει η συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια να διεξαχθεί είτε αύριο μετά την ολοκλήρωση και ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου, είτε να εισαχθεί την Παρασκευή.

