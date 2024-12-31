Λογαριασμός
Ευχές και κάλαντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη από αθλητές των Special Olympics - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μάλιστα, οι αθλητές έκαναν δώρο στον πρωθυπουργό μια μπλούζα εθελοντή του θεσμού των Special Olympics

Κυριάκος Μητσοτάκης

Αθλητές των Special Olympics Hellas ήταν οι πρώτοι που είπαν τα κάλαντα για την Πρωτοχρονιά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τρίτης.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες το κλίμα ήταν θερμό με τον πρωθυπουργό να συνομιλεί με τους αθλητές και να τους αγκαλιάζει. Η αντιπροσωπεία των Special Olympics Hellas που βρέθηκε στο Μαξίμου έδωσε και μια μπλούζα εθελοντή στον πρωθυπουργό.

Κυριάκος Μητσοτάκης κάλαντα

Κυριάκος Μητσοτάκης κάλαντα

Κυριάκος Μητσοτάκης κάλαντα

Πηγή: skai.gr

