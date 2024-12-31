Αθλητές των Special Olympics Hellas ήταν οι πρώτοι που είπαν τα κάλαντα για την Πρωτοχρονιά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τρίτης.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες το κλίμα ήταν θερμό με τον πρωθυπουργό να συνομιλεί με τους αθλητές και να τους αγκαλιάζει. Η αντιπροσωπεία των Special Olympics Hellas που βρέθηκε στο Μαξίμου έδωσε και μια μπλούζα εθελοντή στον πρωθυπουργό.

Πηγή: skai.gr

