MRB: Στο 30,2% η ΝΔ, προβάδισμα 16,2% από το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Πλεύση

Τη συνεχιζόμενη ανοδική τάση της Νέας Δημοκρατίας, τη σταθεροποίηση του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και την πτώση των ποσοστών της Πλεύσης Ελευθερίας, που είναι πλέον στην τρίτη θέση, καταγράφουν ευρήματα της έρευνας «Τάσεις» της MRΒ.

Στην πρόθεση ψήφου ΝΔ η συγκεντρώνει 23,7%, το ΠΑΣΟΚ 11% και η Πλεύση πέφτει στο 10,7%.

Με αναγωγή επί των εγκύρων, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,2%, 2,1 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, το ΠΑΣΟΚ 14%, ενώ το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου πέφτει στο 13,6%.

Σε ό,τι αφορά την παράσταση νίκης η ΝΔ σημειώνει 46,7% και το ΠΑΣΟΚ 6,2% - ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει σαφές προβάδισμα και στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία.

Τα ευρήματα της MRB δείχνουν επτακομματική Βουλή, ωστόσο η πολιτική κατάσταση παραμένει ρευστή, καθώς τέσσερα κόμματα είναι στο «κατώφλι» με αναγωγή στο σύνολο: το ΜεΡΑ25 με 3,1%, Νίκη και Κίνημα Δημοκρατίας με 2,9% και Φωνή Λογικής με 2,6%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της MRB, πρώτος από πλευράς δημοτικότητας είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας με 41,1%, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 33,6%, ο Τάκης Θεοδωρικάκος με 31,1%, ο Βασίλης Κικίλιας με 30,7% και ο Κωστής Χατζηδάκης με 30,5%.

