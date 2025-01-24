Αλλαγή των ισορροπιών στο πολιτικό σκηνικό την άνοιξη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η μεγάλη κινητικότητα και οι τεκτονικές αλλαγές δεν είναι το χαρακτηριστικό του πολιτικού σκηνικού, όπως αποτυπώνεται από τη δημοσκόπηση της Pulse που μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν θα υπάρξει μέσα στην άνοιξη κάποιο κομβικό σημείο που θα διαφοροποιήσει τα πράγματα και πιθανότατα να αλλάξει έως ένα βαθμό τις ισορροπίες.

Σε αυτή τη φάση η απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από τον πήχυ της αυτοδυναμίας (30% στην εκτίμηση ψήφου) η πτώση του ΠΑΣΟΚ κατά μια μονάδα (16% στην εκτίμηση ψήφου) και το γεγονός πως τα σύνολο των κεντροαριστερών δυνάμεων μετά βίας ισοφαρίζουν την κυβερνώσα παράταξη δικαιολογούν όλη τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει περί συνεργασιών.

Ο κατακερματισμός όχι μόνο συνεχίζεται αλλά η «πολεμική» μεταξύ των δυνάμεων της αντιπολίτευσης εντείνεται. Είναι χαρακτηριστικό πως δεν βρέθηκε κανένα κόμμα να στηρίξει την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαριλάου Τρικούπη προς τον Κώστα Τασούλα για τις επιχορηγήσεις που υπέγραψε ως τελευταία πράξη της προεδρίας του στη Βουλή.

Σε αυτό το περιβάλλον το ΠΑΣΟΚ έχει θολώσει το μήνυμα περί αυτόνομης πορείας της τελευταίες ημέρες με τον Νίκο Ανδρουλάκη να χτυπά «καμπανάκι» προς πάσα κατεύθυνση στο εσωτερικό του τόσο από την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος όσο και από συνεντεύξεις.

Η Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζεται από την έρευνα της Pulse να χάνει δυνάμεις, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει μια ακόμα ισχνή άνοδο μισής μονάδας (8,5% στην εκτίμηση ψήφου).

Ο Σωκράτης Φάμελλος συνεχίζει να απευθύνει προσκλητήριο σε βουλευτές, στελέχη και κόσμο που έφυγαν από το κόμμα. Το «φλερτ» με τη Νέα Αριστερά που δεν «ευδοκιμεί» είναι το μεγάλο «αγκάθι» αυτή τη στιγμή για την Κουμουνδούρου. Μένουν ωστόσο στην ανάσχεση της καθοδικής πορείας και στη σταθερότητα που παρουσιάζουν. Από την Πατησίων εξακολουθούν να κρατούν σκληρή στάση απέναντι στους πρώην συντρόφους τους παρά τη σύμπλευση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χθες ο Αλέξης Χαρίτσης συναντήθηκε με την Λούκα Κατσέλη την οποία θα στηρίξει στις ψηφοφορίες στη Βουλή.

Στη δεξιά «πολυκατοικία» η επαναφορά του Τραμπ στον Λευκό Οίκο φαίνεται πως βοήθησε δυνάμεις όπως η Ελληνική Λύση (8% στην εκτίμηση ψήφου) και η Φωνή Λογικής (5% στην εκτίμηση ψήφου) να ανέβουν κατά μισή και μια μονάδα αντίστοιχα. Όσο περνούν οι ημέρες γίνεται σαφές πως η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά την τέταρτη διαδικασία στην Ολομέλεια στις 12 Φεβρουαρίου, θα απελευθερώσει δυνάμεις εντός του κοινοβουλίου και ανεξάρτητοι βουλευτές θα ανοίξουν τα χαρτιά τους για την πολιτική στέγη που θα επιλέξουν.

Στην έρευνα της Pulse αποτυπώνεται ξεκάθαρα πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κώστα Τασούλα έκανε μια κίνηση «ματ» συσπειρώνοντας το κοινό, τα στελέχη και τους βουλευτές της παράταξής του. Σε ποσοστό 88% αξιολογούν σίγουρα θετικά (54%) και μάλλον θετικά (34%) την πρόταση για τον πρώην πρόεδρο της Βουλής.

Δεν είναι έκπληξη η αρνητική στάση κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ με τα δυο κόμματα στο συγκεκριμένο θέμα να επικεντρώνουν στη σύγκρουση Γιαννίτση - Κατσέλη κατά την ψηφοφορία. Στην Κουμουνδούρου εκτιμούν πως η «επικράτηση» της δικής του υποψήφιας θα δώσει μεγαλύτερο «αέρα» στο κόμμα με άμεσο στόχο το διψήφιο ποσοστό δημοσκοπικά.

Τον τρόπο να επανέλθουν σύντομα σε τροχιά ανόδου αναζητούν στο πράσινο στρατόπεδο εντείνοντας την προσοχή τους σε θέματα επικαιρότητας με τροπολογίες και παρεμβάσεις στη Βουλή.

