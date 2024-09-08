Πέρασε η πρόταση μομφής κατά του Στέφανου Κασσελάκη, στη μυστική ψηφοφορία που έγινε σήμερα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 210 μέλη ψήφισαν δια ζώσης, 76 ψήφισαν τηλεφωνικά. Σύνολο ψήφισαν 286.

Για να εγκριθεί η πρόταση μομφής απαιτούνται το 50% συν ένα, δηλαδή 148 επί συνόλου 295 μελών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση πέρασε με 163 «ναι», 120 καταψήφισαν ενώ βρέθηκαν και 2 λευκά και 1 άκυρο.

Άμεσα (αύριο Δευτέρα ή μεθαύριο) η συνεδρίαση Πολιτικής Γραμματείας. Με εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας σε 2 εβδομάδες η συνεδρίαση της ΚΕ, όπου θα αποφασιστεί και η ανακήρυξη του έκτακτου συνεδρίου. Εκεί θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες αλλά θα γίνει και πολιτική συζήτηση.

Ο Παύλος Πολάκης είναι υποψήφιος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες ο ίδιος.

"Είμαι λυτρωμένος"

Μετά το αποτέλεσμα ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε στην Κεντρική Επιτροπή. Συγκεκριμένα, είπε: «Eίμαι λυτρωμένος γιατί είδαν όλοι οι πολίτες τη μομφή που ζω από την πρώτη μέρα που εκλέχτηκα πρόεδρος.

Είναι πρωτοφανές στην πολιτική ιστορία του τόπου η κομματική γραφειοκρατία να μην αποδέχεται από την πρώτη κιόλας μέρα τη ψήφο των μελών του κόμματος.



Έτσι πέρασα έναν ολόκληρο χρόνο. Τώρα τα ξέρετε όλα. Φτάσαμε στο σημείο η γραφειοκρατία, η νομενκλατούρα του κόμματος και οι διάφορες φράξιες να επιστρατεύσουν πρακτικές που δεν ανήκουν στον χώρο της Αριστεράς καταφέρνοντας ακόμα και να εξευτελίσουν τα αξιότιμα μέλη της επιτροπής φορώντας τους κουκούλα» και κατέληξε: «Οι αποφάσεις μου θα ανακοινωθούν εκεί που λογοδοτώ και θα λογοδοτώ πάντα, στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ».

"Θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις μου - Πάντα θα ανήκω στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ"

Το γεγονός πως θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του στο περιθώριο της υπερψήφισης της πρότασης μομφής από την παράταξή του, επεσήμανε ο Στέφανος Κασσελάκης αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Τόνισε πως πάντα θα ανήκει στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ενώ δήλωσε λυτρωμένος γιατί είδαν όλοι οι πολίτες την μομφή που υφίσταται από την πρώτη ημέρα που εκλέχτηκε πρόεδρος.

«Είναι πρωτοφανές η κομματική γραφειοκρατία να μην αποδέχεται την ψήφο των μελών του κόμματος. Έτσι πέρασα έναν ολόκληρο χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποχωρώντας από τη συνεδρίαση μίλησε για εξευτελισμό της Κεντρικής Επιτροπής «φορώντας τους κουκούλα»

Η διαδικασία συνεχίζεται με όλα τα μέλη της ΚΕ να είναι μέσα στην αίθουσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.