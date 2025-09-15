Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και όσα πρότεινε η μείζων αντιπολίτευση από το ίδιο βήμα, ήταν στο επίκεντρο της ραδιοφωνικής συνέντευξης του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, στον Σκάι 100,3.

Ξεκινώντας από μια γενική παρατήρηση, ανέφερε πως «χρειαζόμαστε περισσότερη αλήθεια, περισσότερη μετριοπάθεια, περισσότερες συναινέσεις για να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Αυτό είναι βασική πυξίδα και οδηγός του πρωθυπουργού και των πολιτικών που εφαρμόζονται από το 2019 ως σήμερα».

Στην κριτική του για τους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης σημείωσε: «Έχουμε ακούσει πολύ χειρότερα από την αντιπολίτευση, η οποία δυστυχώς σχεδόν στο σύνολό της έχει εγκλωβισθεί σε έναν κυκεώνα ψεμάτων». Ενώ όταν συμβαίνει αυτό, «δεν μπορούμε να το αφήνουμε αναπάντητο. Δεν χρειάζεται να ανταλλάσσουμε βαριές κατηγορίες διαρκώς», συμπλήρωσε πάντως.

Ειδικά για τις σχέσεις κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, «με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να υπάρχουν συγκλίσεις σε εθνικούς στόχους, η διαφορά σε μεγάλο βαθμό εντοπίζεται στο πώς θα φτάσουμε σε αυτούς τους εθνικούς στόχους».

Εν προκειμένω σε όσα παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, αυτά είναι «ένα πράσινο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Ήταν ένα ακοστολόγητο πρόγραμμα. Ετυμολογικά η "αλήθεια" σημαίνει "μη λήθη". Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε ένα βασικό κεκτημένο που πρέπει να περιφρουρήσουμε» -κι αυτό είναι ότι κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να πέφτει στο τραπέζι χωρίς να έχει κοστολογηθεί.

«Εμείς μετρήσαμε το κόστος των χθεσινών εξαγγελιών του κ. Ανδρουλάκη, δεν το έκανε ο ίδιος, παρότι ρωτήθηκε επίμονα στη συνέντευξη Τύπου, δεν έδωσε έναν αριθμό», ήταν η πρώτη παρατήρηση του υπουργού Επικρατείας για την ομιλία Ανδρουλάκη. Και αφού αφαίρεσε όσα, πολλά όπως είπε, «μένουν στη σφαίρα της ασάφειας», υπολόγισε το κόστος των βασικών εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ στα 4 δισ., «όταν ο πλεονάζων δημοσιονομικός χώρος είναι 1,6 - 1,7 δισ., όσα δηλαδή είναι τα μέτρα που εξαγγείλαμε την προηγούμενη εβδομάδα». Αναλυτικά, στα 4 δισ. υπολογίζονται αθροιστικά η επαναφορά του 13ου μισθού, η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά κ.ά. βασικές εξαγγελίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ειδικότερα, μόνο «ο 13ος μισθός κοστίζει 1,35 δισ.», ανέφερε με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να λογίζονται ως δαπάνες οι ασφαλιστικές εισφορές, δυστυχώς όμως για εκείνο οι ευρωπαϊκοί λογιστικοί κανόνες λογίζουν ως δαπάνες και τις ασφαλιστικές εισφορές. 'Αρα το κόστος είναι 1,35 δισ. ευρώ», συμπέρανε.

Από εκεί και πέρα, «η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας με τιμάριθμο στο 2,5% κοστίζει 400 εκατ. ευρώ ετησίως, αλλά αυτό δεν είναι άπαξ, του χρόνου θα έχουμε άλλο τόσο κ.ο.κ.», δήλωσε με την ταυτόχρονη διευκρίνιση ότι «δεν το απορρίπτουμε ως ιδέα».

Παρατηρώντας επίσης ότι μια πληθωριστική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, ζήτησε εξ άλλου ότι «όταν προτείνουμε κάποια πράγματα, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να κάνουμε υπεύθυνες προτάσεις».

Στο κεφάλαιο του ΦΠΑ, τόνισε ότι «η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά έχει υπολογισθεί από 1 ως 1,8 δισ. ευρώ και η συζήτηση αφορά και κατά πόσο είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο». Εξ άλλου, συμπλήρωσε, «όπου εφαρμόσθηκε το μέτρο αυτό, δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Στην Ισπανία, που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ, εφαρμόσθηκε (το μέτρο) για λίγους μήνες και το πήρε πίσω η κυβέρνηση. Αντιθέτως (εκεί) ο πληθωρισμός τροφίμων σωρευτικά τα τελευταία χρόνια είναι ψηλότερος από τον πληθωρισμό τροφίμων στην Ελλάδα».

Συμπέρασμα; «Κάθε ευρώ μετράει, κάθε σεντ μετράει και πρέπει από τους πεπερασμένους πόρους που έχουμε, από τη συλλογική προσπάθεια και το υστέρημα του κόσμου, να κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις που να πιάνουν τόπο».

Και, ερχόμενος στα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι «μέτρα που θα φθάσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, στην τσέπη όλων των πολιτών. Στις πολύτεκνες οικογένειες, αν εργάζονται και οι δύο, θα έχουν τέσσερις επιπλέον μισθούς ετησίως. Στις τρίτεκνες δύο επιπλέον μισθούς αν εργάζονται και οι δύο, στην οικογένεια με δύο παιδιά 1,5 μισθό κ.ο.κ.». Και, απευθυνόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση, διερωτήθηκε: «Ο κ. Ανδρουλάκης θα τα ψηφίσει τα μέτρα ή όχι;».

Στον αντίποδα, συνέχισε, τα μέτρα που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρότεινε, «οδηγούν σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό και σε επιτήρηση. Αυτό θέλουμε να ξαναζήσουμε; Αυτή είναι η πολιτική της ευθύνης που πρέπει να υπηρετούμε όλοι;», διερωτήθηκε ακόμη.

Η σχέση άμεσων και έμμεσων φόρων τέθηκε ακολούθως, με τον υπουργό Επικρατείας να λέει χαρακτηριστικά ότι «ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η φοροδιαφυγή». Πλην όμως, επέμεινε, «το ΠΑΣΟΚ δεν είπε τίποτε για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής».

Αντιθέτως, επεσήμανε, «η αναλογία άμεσων και έμμεσων φόρων βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια». Κάτι που επιτυγχάνεται, συμπλήρωσε, χάρη στη μεταρρύθμιση με δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά «στην ψηφιοποίηση των συναλλαγών μέσα από την οποία προέκυψε το υπερπλεόνασμα. Αποδίδεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ο ΦΠΑ που διέφευγε».

Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με «μια πολύ δύσκολη μεταρρύθμιση, με πολιτικό κόστος, για μια δικαιότερη φορολογία. Δεν γίνεται ένα ελεύθερος επαγγελματίας να δηλώνει χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα από το μισθωτό εργαζόμενο που απασχολεί με τον κατώτατο μισθό, είναι το ελάχιστο που έπρεπε να γίνει».

Με τον τρόπο αυτό οδηγούμαστε «σε μια δικαιότερη κοινωνία και μια δικαιότερη φορολογία», όταν «παγίως τα έσοδα προέρχονταν από δύο στους δέκα Έλληνες».

Και στη συνέχεια, «όλα τα μέτρα αυτά οδηγούν τη χώρα σε έναν ενάρετο κύκλο υπό την έννοια ότι διατηρούμε τη δημοσιονομική ευστάθεια και υπευθυνότητα, δεν είμαστε μια χώρα που παράγει ελλείμματα και χρέη. Είμαστε μια χώρα που έχει απομειώσει κατά 50 μονάδες το δημόσιο χρέος από την εποχή του κορονοϊού. Είμαστε μια χώρα που υπερβαίνει τις εκτιμήσεις ως προς το πλεόνασμα». Ένα πλεόνασμα, το οποίο «καταφέρνουμε να επιστρέψουμε στην κοινωνία μέσα από μειώσεις φόρων και αυξήσεις διαθέσιμου εισοδήματος. Είμαστε μια κυβέρνηση που “τα βάζει” με τη φοροδιαφυγή».

Το επόμενο επιχείρημα το υπουργού Επικρατείας ήταν ότι και η άμεση και η έμμεση φορολογία μειώνονται: συγκεκριμένα, «έχουν μειωθεί 25 έμμεσοι φόροι από το 2019 ως σήμερα, ενώ συνολικά 83 είναι οι μειώσεις φόρων».

Υπενθυμίζοντας δε, ότι «ο ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι στο 13%, στη μέση της κλίμακας», κατηγόρησε τους αντιπάλους της κυβέρνησης λέγοντας: «Ένα άλλο fake που διακινήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης (είναι ότι) δεν υπάρχει καμία Ευρωπαϊκή Οδηγία που να υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να βάλουν το χαμηλότερο ή μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ στα τρόφιμα. Είναι προαίρεση».

Ζητώντας δε, «περισσότερη αλήθεια, περισσότερη υπευθυνότητα, περισσότερη μέτρηση και μέτρο, ρεαλισμό», ο Ά. Σκέρτσος υπογράμμισε ότι «η χώρα πηγαίνει καλύτερα και δεν μπορεί ένα κόμμα, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτικό να είναι αρνητής της προόδου».

Επιπλέον, «η χώρα με πολλές δυσκολίες πηγαίνει μπροστά και το μόνο που ακούω, είναι μια απόλυτη ισοπέδωση και μια απόλυτη μαυρίλα».

Και, κλείνοντας έκανε λόγο για μείζονα φορολογική μεταρρύθμιση για τον εξής λόγο: «Υπάρχει μια γενναία αναδιανομή υπέρ των νέων». Εν προκειμένω, «για πρώτη φορά η κυβέρνηση βάζει το χέρι στην τσέπη και λέει ότι οι νέοι ως 25 ετών θα φορολογούνται με μηδενικό συντελεστή, και με συντελεστή 9% θα φορολογούνται οι νέοι από 25 ως 30 ετών. Για πρώτη φορά στη χώρα οι νέοι υποστηρίζονται για να επιχειρήσουν, να βρουν καλύτερη δουλειά με υψηλότερα εισοδήματα, να μπορέσουν φτιάξουν το δικό τους σπίτι νωρίτερα και, αν το επιθυμούν, και δική τους οικογένεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

