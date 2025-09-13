Στην πολιτική αλλαγή και στις παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών εστιάζεται η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στην 89η ΔΕΘ.

Ό κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ως εναλλακτική επιλογή απέναντι στην εξαετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Δείτε live την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

Προς την κατεύθυνση αυτή διατυπώνει τις κορυφαίες εθνικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ με στόχο τη νέα Ευρωπαϊκή Σύγκλιση και τη μεταρρύθμιση του Κράτους, η οποία είναι βασική προϋπόθεση για να γίνουν αυτές πράξη.

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει μέτρα για το δημογραφικό, την παραγωγικότητα, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, τη μείωση των ανισοτήτων, την αξιοπρεπή εργασία και τη δικαιότερη κατανομή πλούτου.

Ο κ. Ανδρουλάκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μιλά για επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, για νέο ΕΚΑΣ για χαμηλοσυνταξιούχους, παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, για το σύστημα φορολόγησης, για τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της παιδείας, της υγείας και του πρωτογενή τομέα, για τη μείωση του αριθμού των υπουργείων, για λύσεις στο ζήτημα της κοινωνικής στέγης και διαφάνεια παντού.

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

Κυρίες και κύριοι,

Κύριε Δήμαρχε,

Κύριε Πρόεδρε της Helexpo,

Αξιότιμοι εκπρόσωποι,

Απόψε, από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό το δικό μας προγραμματικό σχέδιο.

Έναν δρόμο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Για να σταθεί όρθια η πατρίδα μας με αυτοπεποίθηση και προοπτική, σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο και σκληρό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Μια Ελλάδα που αγωνίζεται και επιτυγχάνει υψηλούς στόχους. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Και δεν θα υπάρξει ελπίδα για το μέλλον, αν δεν κερδίσουμε το παρόν.

Ένα παρόν που η εξαετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γέμισε με αδιέξοδα πλατιά κοινωνικά στρώματα.

Ο ελληνικός λαός έκανε σκληρές θυσίες για πάνω από μια δεκαετία. Έκανε υπομονή με την ελπίδα ότι η έξοδος από την κρίση θα σήμαινε μια καλύτερη ζωή, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία.

Μια δικαιότερη κοινωνία με ανοιχτούς και φωτεινούς ορίζοντες.

Η ελπίδα του όμως διαψεύστηκε. Αντί για πρόοδο, ζει διαρκή υποχώρηση:

• Υποχώρηση στην καθημερινότητά του, καθώς το εισόδημα εξανεμίζεται από την ακρίβεια και τα καρτέλ.

• Υποχώρηση στο δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, με τις οικογένειες να πληρώνουν από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών στην

Ευρώπη.

• Υποχώρηση στα εργασιακά δικαιώματα και την ποιότητα των θεσμών.

• Την ίδια ώρα, που η κοινωνία μας γερνά, με το 5% των σχολείων να κλείνει φέτος λόγω υπογεννητικότητας. 766 σχολεία έμειναν χωρίς μαθητές.

Η Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι η Ελλάδα των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων, των μεγάλων χαμένων ευκαιριών. Αντί να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, αποκλίνουμε.

Οι πολίτες πληρώνουν ακριβά το ρεύμα, το νοίκι, το σούπερ μάρκετ, την ώρα που οι ημέτεροι έχουν πάντα ανοιχτό λογαριασμό με το Δημόσιο.

Ολιγοπώλια παντού, στην ενέργεια, τις τράπεζες, τα τρόφιμα, την ιδιωτική υγεία.

Γι αυτήν τη λεηλασία, ο πρωθυπουργός έχει δικαιολογία:

«Κάποιοι κερδίζουν, την ώρα που άλλοι χάνουν». Απέναντι στον κυνισμό μιας κυβέρνησης που παράγει ανισότητες, σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας

και είναι βυθισμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά, το ΠΑΣΟΚ οραματίζεται και σχεδιάζει μια Ελλάδα για όλους.

Είναι η ώρα για ένα συμβόλαιο αλήθειας με τους πολίτες. Είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής.

Κυρίες και κύριοι, Η Ελλάδα δεν αποκλίνει μόνο οικονομικά. Το σημερινό σύστημα εξουσίας είναι εγκλωβισμένο στον πελατειασμό και βυθισμένο στην αναξιοπιστία.

Το 2019 ο κ. Μητσοτάκης εκλέχθηκε με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή, αλλά χρησιμοποίησε το κράτος ως λάφυρο.

• το έκανε εργαλείο εξυπηρέτησης «ημετέρων» με ρεκόρ μετακλητών και απευθείας αναθέσεων

• Μετέτρεψε τη Βουλή σε «πλυντήριο» σκανδάλων και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να καλύψει τις ευθύνες των υπουργών του.

• Χρησιμοποίησε την ΕΥΠ ως προσωπικό μηχανισμό ελέγχου και παρακολούθησης υπουργών, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και πολιτικών αντιπάλων

• Επιτέθηκε στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές. Όλα αυτά δείχνουν καθεστωτισμό και αλαζονεία.

Για εμάς –και για εμένα προσωπικά– η «Ηθική στην Πολιτική» δεν είναι σύνθημα.

Δεν είναι ηθικολογία. Είναι διαρκής αγώνας για μια κοινωνία δυνατή, με αυτοπεποίθηση, και μια Πολιτεία που λειτουργεί ως εγγυητής της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

Ο τόπος χρειάζεται μια γενναία αλλαγή – πολιτική, ηθική και αξιακή-. Αλλιώς η κρίση εμπιστοσύνης θα υπονομεύσει τη Δημοκρατία και το μέλλον μας.

Κυρίες και κύριοι,

Οραμά μας είναι η Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκλιση που περιλαμβάνει πέντε μεγάλες εθνικές προτεραιότητες:

● Δημογραφική Αναγέννηση.

Στόχος μας: η σταθεροποίηση του πληθυσμού και η πιο ισόρροπη κατανομή του στην περιφέρεια τα επόμενα 10 χρόνια. Έτσι θα αναζωογονήσουμε τη χώρα, θα διευρύνουμε το ανθρώπινο δυναμικό και θα δώσουμε νέα πνοή στην ανάπτυξη.



● Ανθεκτική και Ανταγωνιστική Οικονομία με ανάκαμψη της Παραγωγικότητας

Στόχος μας: η παραγωγικότητα της εργασίας να φτάσει στο 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δέκα χρόνια, από μόλις 56% που είναι σήμερα.



● Άνοδος βιοτικού επιπέδου

Στόχος μας: να φτάσουμε το 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε μια δεκαετία από 70% που είναι σήμερα



● Μείωση Ανισοτήτων και πρόσβαση για όλους στο κοινωνικό κράτος

Στόχος μας η μείωση του ποσοστού φτώχειας κατά 6 μονάδες σε πέντε χρόνια, ώστε να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.



● Αξιοπρεπής εργασία για όλους - Δικαιότερη Κατανομή του Πλούτου

Στόχος μας: Αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ κατά τουλάχιστον 1% ετησίως για τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτές οι εθνικές προτεραιότητες απαιτούν ισχυρή πολιτική βούληση.

Στο τιμόνι της χώρας ένα κόμμα σοβαρό και υπεύθυνο που με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού θα κάνει πράξη την ισχυρή, τη δίκαιη, την παραγωγική Ελλάδα με ένα σχέδιο προοδευτικό, σύγχρονο και πατριωτικό.

1. Ξεκινάμε τις μεταρρυθμίσεις από το Κράτος:

Από ένα κράτος λάφυρο της εκάστοτε εξουσίας σε ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη και το δημόσιο συμφέρον.

Στόχος μια Δημόσια Διοίκηση που θα λειτουργεί με κανόνες, με σύγχρονα εργαλεία και ένα ανθρώπινο δυναμικό που θα στηρίζεται και θα αναβαθμίζεται συνεχώς.

Τιμώντας την προσφορά του και την κληρονομιά που άφησε στη χώρα ονομάζουμε το Εθνικό μας Σχέδιο για τη Μεταρρύθμιση του Κράτους «Αναστάσιος Πεπονής».

Αναβαθμίζουμε το Ανθρώπινο Δυναμικό και εγγυόμαστε την αξιοκρατία. Απλοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες. Παρακολουθούμε και ελέγχουμε που και πως δαπανάται κάθε ευρώ.

-Δημιουργούμε ένα νέο ΑΣΕΠ που θα επιλέγει όλο το προσωπικό του δημοσίου ακόμη και τους μετακλητούς, ακόμη και τους διοικητές. Θα διενεργεί τη διαδικασία της κινητικότητας των υπαλλήλων, τις προαγωγές σε θέσεις ευθύνης αλλά και την αξιολόγηση. Αξιολόγηση για όλους με αντικειμενικά κριτήρια και συνεχή επιμόρφωση.

-Αξιοποιούμε περαιτέρω την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, η οποία αναλαμβάνει τη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού

στη βάση της αξιολόγησης που πραγματοποιεί το Νέο ΑΣΕΠ.

-Η μονιμότητα προασπίζει τον δημόσιο λειτουργό να δρα με βάση το δημόσιο συμφέρον. Δεν προστατεύει τη διαφθορά -όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης-

αλλά αντιθέτως εγγυάται τη θεσμική μνήμη, την πολύτιμη εμπειρία, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των αποφάσεων.

Και σήμερα, με το ισχύον νομικό πλαίσιο ένας επίορκος δημόσιος υπάλληλος χάνει τη θέση του.

Ατυχές λοιπόν το παράδειγμα σας, κύριε Πρωθυπουργέ, για την πλατεία Κλαυθμώνος. Πλατεία Κλαυθμώνος δεν υπάρχει ούτε στο Παρίσι, ούτε στο Βερολίνο αλλά υπάρχει συνταγματική πρόνοια για μονιμότητα όπως σε όλα τα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη. Γιατί θέλετε να γίνουμε η εξαίρεση;

-Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους, όχι μόνο γιατί είναι δίκαιο εισοδηματικά αλλά γιατί αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο

για την προσέλκυση ικανού στελεχιακού δυναμικού στη δημόσια διοίκηση.

-Μειώνουμε τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με στόχο τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού σχήματος.

Συγχωνεύουμε τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να αποκτήσει η διοίκηση του κράτους ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων.

Ψηφιοποιούμε πλήρως όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες σε κάθε επίπεδο, στο τρίπτυχο : καταγραφή, απλοποίηση και ενοποίηση ώστε να μην δημιουργούμε ψηφιακές βιτρίνες γραφειοκρατίας.

Εξασφαλίζουμε τη διαλειτουργικότητα όλων των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου.

-Αναβαθμίζουμε τα ΚΕΠ σε υπηρεσία μιας στάσης όλων των υπηρεσιών του κράτους. Τα ενοποιούμε με το “Βοήθεια στο Σπίτι” για να εξυπηρετείται κάθε πολίτης στο πιο απομακρυσμένο μέρος της χώρας.

-Ιδρύουμε Εποπτική Αρχή για την Τεχνητή Νοημοσύνη, γιατί χωρίς κανόνες, μπορεί να μετατραπεί από εργαλείο προόδου σε μηχανισμό ελέγχου.

-Διαύγεια και διαφάνεια παντού.

Δημιουργία της Νέας Διαύγειας, μιας ενιαίας πλατφόρμας, όπου θα αναρτώνται υποχρεωτικά όλες οι αποφάσεις της διοίκησης και θα συλλέγονται δεδομένα, με στόχο την πληροφόρηση για τις εισροές & εκροές του δημοσίου χρήματος.

-Υιοθετούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο με περαιτέρω αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της διασπάθισης δημοσίου χρήματος.

-Προχωράμε σε πλήρη αποσαφήνιση του ρόλου των τριών επιπέδων της διοίκησης. Ενισχύουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση με πιλοτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ στους δήμους.

-Νομοθετούμε άμεσα τη δημιουργία από την τοπική αυτοδιοίκηση γραφείου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλα τα προβλήματα του Αγρότη. Αυτό το κράτος οραματιζόμαστε. Ένα κράτος αξιοκρατίας, αποκέντρωσης και διαφάνειας. Που είναι δίπλα στον πολίτη, σε κάθε του βήμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.