Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου οι κοινές δηλώσεις μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Η επίσκεψή σας, αγαπητέ μου Αντόνιο, στα πλαίσια της περιοδείας σας στα κράτη - μέλη της ΕΕ πιστεύω αντανακλά τη δέσμευσή σας για ένα καλύτερο συντονισμό όλων των εταίρων εν μέσω μιας εξαιρετικά ρευστής διεθνούς συγκυρίας, αλλά και για την καλύτερη επεξεργασία όσων θα μας απασχολήσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά το τρέχον εξάμηνο, τα οποία είναι πάρα πολλά», επεσήμανε αρχικά ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Αντόνιο Κόστα.

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε μάλιστα εκφράζοντας την υποστήριξη στην Πολωνία και τους Πολωνούς εταίρους, οι οποίοι όπως είπε, υπερασπίστηκαν τα ανατολικά σύνορα της ΕΕ απέναντι σε μια ανοιχτή παραβίαση του εναερίου χώρου τους. «Ως μέλη μιας ισχυρής Ευρώπης που δεν ενδίδει στον αναθεωρητισμό, οφείλουμε να αποδεικνύουμε και επί του πεδίου ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή καμία παραβίαση της κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Ως προς το Ουκρανικό, ο πρωθυπουργός δήλωσε το εξής:

«Εκφράζουμε τη στήριξή μας στη συνεννόηση που γίνεται μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με την έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Είναι προφανώς μια συζήτηση που πρέπει να γίνει και με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και μόνο βάσει των θεμελιωδών προβλέψεων του Διεθνούς Δικαίου με σεβασμό στο απαραβίαστο των συνόρων και σίγουρα με τήρηση των εγγυήσεων ασφάλειας, με σημαντικότερη την ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων».

Νωρίτερα είχαν προηγηθεί διευρυμένες συνομιλίες των δυο ανδρών, όπου στο επίκεντρο τέθηκαν μεταξύ άλλων το ουκρανικό ζήτημα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η αμυντική θωράκιση της ΕΕ, το μεταναστευτικό, η ανταγωνιστικότητα και το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο.

Η επίσκεψη του κ. Κόστα στην Αθήνα εντάσσεται σε περιοδεία του σε όλες τις 27 πρωτεύουσες της Ε.Ε., η οποία ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα. Στόχος του είναι να καταγράψει τις θέσεις των ηγετών ενόψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής στη Δανία στις αρχές Οκτωβρίου και του τακτικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στο τέλος Οκτωβρίου.

Ο κ. Κόστα, που έφθασε χθες στην Αθήνα, παρακάθισε σε δείπνο που του παρέθεσε ο πρωθυπουργός στην οικία του, κατά τη διάρκεια του οποίου οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τα τρέχοντα ζητήματα σε ένα πιο χαλαρό κλίμα.

Στη συνέχεια της περιοδείας του αναμένεται να επισκεφθεί Λευκωσία και Ρώμη για συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: skai.gr

