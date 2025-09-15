Μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα να συνεισφέρει μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ έκανε ο βουλευτής του κόμματος, Παύλος Πολάκης, την ώρα που τα σενάρια θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό να ανακοινώνει νέο πολιτικό φορέα.

Μιλώντας στο ZARPA RADIO 89,6, ο κ. Πολάκης, ανέφερε πως «ο δρόμος της ανασυγκρότησης της προοδευτικής πλειοψηφίας στην κοινωνία και στην πολιτική, περνάει μέσα από τον προγραμματικό λόγο που έχει εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να διατυπώσει σχέδιο για τη χώρα μετά τον Μητσοτάκη».

Και επισήμανε ο κ. Πολάκης: «Θεωρώ ότι ο Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η όποια του συνεισφορά θα είναι μέσα από αυτόν τον δρόμο. Δεν σηκώνει η κατάσταση άλλη διάσπαση, αρκετά έχουμε τραυματιστεί ως χώρος».

Παράλληλα, άσκησε και δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Έχουμε έναν Μητσοτάκη που μαζεύει 5-6 δισ. ευρώ πάνω από το υποχρεωτικό πλεόνασμα. Για ποιο λόγο; (...) Την ίδια ώρα που πετάει στην κοινωνία ψίχουλα και έχει αφήσει το καρτέλ χωρίς κανέναν έλεγχο. Η ελληνική κοινωνία σήμερα υποφέρει από την τιμή του ρεύματος, από το σούπερ μάρκετ από τις τράπεζες, από τα διυλιστήρια, από τη σαπίλα και τη βρωμιά που βλέπει να εξαπλώνεται».

