Μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα να συνεισφέρει μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ έκανε ο βουλευτής του κόμματος, Παύλος Πολάκης, την ώρα που τα σενάρια θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό να ανακοινώνει νέο πολιτικό φορέα.
Μιλώντας στο ZARPA RADIO 89,6, ο κ. Πολάκης, ανέφερε πως «ο δρόμος της ανασυγκρότησης της προοδευτικής πλειοψηφίας στην κοινωνία και στην πολιτική, περνάει μέσα από τον προγραμματικό λόγο που έχει εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να διατυπώσει σχέδιο για τη χώρα μετά τον Μητσοτάκη».
Και επισήμανε ο κ. Πολάκης: «Θεωρώ ότι ο Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η όποια του συνεισφορά θα είναι μέσα από αυτόν τον δρόμο. Δεν σηκώνει η κατάσταση άλλη διάσπαση, αρκετά έχουμε τραυματιστεί ως χώρος».
Παράλληλα, άσκησε και δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Έχουμε έναν Μητσοτάκη που μαζεύει 5-6 δισ. ευρώ πάνω από το υποχρεωτικό πλεόνασμα. Για ποιο λόγο; (...) Την ίδια ώρα που πετάει στην κοινωνία ψίχουλα και έχει αφήσει το καρτέλ χωρίς κανέναν έλεγχο. Η ελληνική κοινωνία σήμερα υποφέρει από την τιμή του ρεύματος, από το σούπερ μάρκετ από τις τράπεζες, από τα διυλιστήρια, από τη σαπίλα και τη βρωμιά που βλέπει να εξαπλώνεται».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.