Αίτημα ΣΥΡΙΖΑ να κληθούν Τζαβέλλας και Δεμίρης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Της Άντζυ Κούκη

Αίτημα προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατέθεσε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας να κληθούν για ακρόαση ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και ο Διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης.

Το αίτημα υπογράφουν οι Διονύσης Καλαματιανός, Παύλος Πολάκης και Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Η επιστολή προς τον πρόεδρο της επιτροπής, Θανάση Μπούρα, έρχεται με φόντο την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών. «Ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator, οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator, αλλά και τη δική του εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών», σημειώνεται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.

Το αίτημα αναμένεται να συζητηθεί σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις της επιτροπής. Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν τα 2/5 των μελών της καταθέσουν το ίδιο αίτημα, τότε δεν τίθεται θέμα συζήτησης και γίνεται απευθείας δεκτό.





Πηγή: skai.gr

