Γαβρόγλου για Τσίπρα: Και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν ένας άλλος Καραμανλής μετά τη δικτατορία

Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μίλησε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο Κώστας Γαβρόγλου, πρώην υπουργός Παιδείας και συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο.

Ερωτηθείς αρχικά αν είναι κοντά η ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού ο κ Γαβρόγλου είπε: «Είναι κοντά η ανακοίνωση, ετοιμαζόμαστε και η σοβαρότητα του εγχειρήματος εξαρτάται από ορισμένα πολύ βασικά θέματα, πυρήνας είναι οι προγραμματικές μας θέσεις οι οποίες θα εκφραστούν μέσα από τις αιχμές της διακήρυξής μας. Σήμερα το μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουν τα πολιτικά κόμματα είναι το πώς θα πείσουν τους πολίτες για τις θέσεις που έχουν και νομίζω είμαστε σε εντελώς καινούρια περίοδο που επιβάλει καινούριες λύσεις».

«Με το παρελθόν το κλείσαμε τα είπαμε θα τα ξαναπούμε, το βασικό είναι τι κάνουμε από εδώ και στο εξής. Εμείς από τον περασμένο Οκτώβριο έχουμε συγκροτήσει στο Ινστιτούτο ένα επιστημονικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν νέα πρόσωπα και παλαιότεροι και έχουμε πολύ προσεκτικά επεξεργαστεί προτάσεις και τις οποίες συζητάμε με διάφορες συλλογικότητες σε όλη την Ελλάδα», πρόσθεσε.

Γαβρόγλου: Γιατί ο Καραμανλής ο Κωνσταντίνος ήταν ένας άλλος Καραμανλής μετά τη δικτατορία;

Ερωτηθείς γιατί ο κ Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά, ο κ Γαβρόγλου τον συνέκρινε με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή σημειώνοντας ότι και εκείνος ήταν ένας άλλος Καραμανλής μετά τη δικτατορία. «Γιατί ο Καραμανλής ο Κωνσταντίνος ήταν ένας άλλος Καραμανλής μετά τη δικτατορία;...Η ιστορία θα δείξει αν πρόκειται για συγκρίσιμα μεγέθη», τόνισε με νόημα.

«Η ωριμότητά μας εξαρτάται από το πόσο μπορούμε να διαβάσουμε τις νέες συνθήκες, τα νέα προβλήματα, να προτείνουμε τις νέες λύσεις. Και η δική σας εκπομπή δεν έχει μείνει αναλλοίωτη, έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, το ίδιο ισχύει και για τους πολιτικούς ηγέτες. Όλοι δεν προσαρμόζονται με τον τρόπο που θα ήθελαν κάποιοι πολίτες, βεβαίως αλλά το θέμα δεν είναι αν είναι άλλος ή ίδιος. Είναι το τι μάθαμε όλοι μας και ο Αλέξης πρώτος από τις ήττες που είχαμε, τις δυσκολίες, και από τις συζητήσεις που είχαμε τα διαβάσματά μας και τις προτάσεις που καταθέσαμε. Εξαρτάται από εμάς το πόσο πολύ θα τους πείσουμε, εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε πια τις θέσεις, πολύ καλά επεξεργασμένες, για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε», σημείωσε.

«Μάλλον ο κ Ανδρουλάκης είναι κάτω από πίεση και δεν μπορεί να εκφραστεί με σοβαρό τρόπο»

Τοποθετούμενος για την κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ στον Αλέξη Τσίπρα, ότι βοηθάει τον Μητσοτάκη, ο κ Γαβρόγλου τόνισε ότι μάλλον ο κ Ανδρουλάκης είναι κάτω από πίεση και δεν μπορεί να εκφραστεί με σοβαρό τρόπο.

Απαντώντας τέλος σχετικά με τις δημοσκοπήσεις που δίνουν τη δεύτερη θέση στο νέο κόμμα Τσίπρας ο κ Γαβρόγλου είπε: «Εμείς προφανώς και παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο προγραμματίζουμε τα πράγματα και οργανώνουμε τις θέσεις μας. Μας ενδιαφέρει να κωδικοποιήσουμε τα προβλήματα της κοινωνία το ένα είναι η ακρίβεια και το άλλο είναι ένα θέμα ηθικής.

Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι βεβαίως μια δίκαιη φορολόγηση η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στη χώρα και το δεύτερο είναι το πού ξοδεύεις τα λεφτά, άρα διαφάνεια και έμφαση στο κοινωνικό κράτος».

Πηγή: skai.gr

