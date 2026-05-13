Σφοδρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση που υιοθετεί και τη ρητορική του άσκησε χθες βράδυ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Action24 ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Ο κ Φλωρίδης αρχικά αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κράτος Δικαίου και επισήμανε: «Οι δηλώσεις του ήταν ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα στην ενίσχυση του κράτους δικαίου. Η Ελλάδα είναι στις 9 χώρες από τις 27 που έχουν τις λιγότερες συστάσεις. Μια από τις βασικότερες συστάσεις που βγήκε το 2024 ήταν όταν ψηφίσαμε τον νόμο για τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων να ψηφίζουν για τις ηγεσίες τους».

Φλωρίδης για ΠΑΣΟΚ: Αυτά συνήθως είναι συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου

Ερωτηθείς για τους χαρακτηρισμούς του ΠΑΣΟΚ περί «συμμορίας» κατά της κυβέρνησης, ο κ. Φλωρίδης απάντησε ότι «αυτή η στάση κάνει κακό στο ΠΑΣΟΚ και όχι στην κυβέρνηση. Ο κόσμος που απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί αυτόν τον τοξικό λόγο. Δηλαδή δεν μπορεί μια κυβέρνηση εκλεγμένη από τον λαό να χαρακτηρίζεται συμμορία και εγκληματική οργάνωση, πάμε αλλού. Αυτά συνήθως είναι συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου, των ακραίων. Εκπλήσσομαι που το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε αυτόν τον δρόμο».

«Δε νομίζω ότι ο Τσίπρας πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη»

Μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής η επανεμφάνισή του έχει ένα γεγονός: ότι έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο κατηγορεί όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε και τους ρίχνει ευθύνες για τις αποτυχίες. Το ερώτημα είναι: σε μια Ελλάδα που ζει σε μια ταραγμένη περιοχή αυτή την περίοδο, που μπαίνουν ζητήματα ασφάλειας, που μπαίνουν ζητήματα προστασίας των εισοδημάτων, τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει για το παρόν και το μέλλον ένα βιβλίο στο οποίο πρώην πρωθυπουργός καταφέρεται κατά πρώην συνεργατών του; Τώρα λέει ότι δε μου έφτανε το 17%, ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει τι θέλει να μας πει. Δε νομίζω ότι ο Τσίπρας πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη αλλά αυτό εντάσσεται στον ανταγωνισμό της αντιπολίτευσης».

Ο υπουργός σημείωσε τέλος ότι και ο ίδιος υιοθετεί την πρόταση του κ Μαρινάκη για ονομαστικοποίηση όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, αναφέροντας συγκεκριμένα: «Συμφωνώ με ονομαστικοποίηση όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, να βάζεις το όνομά σου και τη φάτσα σου, αυτό είναι πρόταση του κ. Μαρινάκη, θα δούμε πώς μπορεί να γίνει γιατί θέλει ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αν δεν θέλουν να βάλουν τα στοιχεία τους, να μην ανοίξουν λογαριασμούς» προαναγγέλλοντας νομοθετική παρέμβαση για τα deepfakes των βίντεο σημειώνοντας ότι «εξετάζουμε τον νόμο στη Δανία για να γίνει αδίκημα η χρήση προσώπου ώστε να γίνονται άλλα πράγματα».

Πηγή: skai.gr

