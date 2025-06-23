Αίτημα Αυτιά στην Κομισιόν για στήριξη στη Χίο

Με κατεπείγουσα ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γ. Αυτιάς ζητά την άμεση παρέμβαση της Κομισιόν για την παροχή βοήθειας στη Χίο, που δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές στην έναρξη της θερινής περιόδου.

Συγκεκριμένα, στην ερώτησή του ο Γ. Αυτιάς τονίζει:

Από το απόγευμα της Κυριακής, 22 Ιουνίου 2025, τρεις εστίες φωτιάς έχουν ξεσπάσει στη Χίο και εξαπλώνονται σε ολόκληρο το νησί εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Τις τελευταίες ώρες, παρά τις γενναίες προσπάθειες του πυροσβεστικού σώματος, οι φωτιές αναζωπυρώνονται με αποτέλεσμα 17 οικισμοί να έχουν εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας και πολλές περιοχές του νησιού να μην έχουν ρεύμα και πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το τελευταίο 48ωρο στην Ελλάδα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν 110 πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1) Θα ενεργοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, ώστε να αποζημιώσει τους πληγέντες από τις πυρκαγιές;

2) Προτίθεται να χρηματοδοτήσει τη σύσταση ευρωπαϊκού σώματος πυροσβεστών με στόχο να συνδράμουν τις χώρες της Μεσογείου που πλήττονται από τις πυρκαγιές;

3) Προτίθεται να παρέχει περισσότερους πόρους στα κράτη μέλη, ώστε να αποκτήσουν μέσα και προσωπικό για την πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών;

4) Θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από τις πυρκαγιές εντός 12 εβδομάδων, όπως πρόσφατα ανακοίνωσε ο αρμόδιος Επίτροπος Συνοχής απαντώντας σε σχετική ερώτησή μου;

Γραφείο Τύπου Ευρωβουλευτή Γιώργου Αυτιά

Πηγή: skai.gr

