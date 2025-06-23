Επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Δαμασκό

Η Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μακαριότατο Πατριάρχη Αντιοχείας κκ Ιωάννη και του μετέφερε τα συλλυπητήρια της για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό.

Η Ελλάδα πάντοτε υποστηρίζει την θρησκευτική ελευθερία όλων ώστε η θρησκεία να είναι γέφυρα επικοινωνίας και όχι αιτία συγκρούσεων.

Ο Μακαριότατος ευχαρίστησε θερμά την Υπουργό για την επικοινωνία και την ενημέρωσε για την αποστολή πατριαρχικής αντιπροσωπείας στην Ελλάδα και η Υπουργός για την αποστολή αντιπροσωπείας του ΥΠΑΙΘΑ στην έδρα του Πατριαρχείου με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας.



Πηγή: skai.gr

