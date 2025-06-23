Στο έλεος της πύρινης λαίλαπας βρίσκεται για δεύτερο 24ωρο το νησί της Χίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στις φωτιές που έχουν ξεσπάσει από χθες στη Χίο ενισχύονται. Οι πυροσβέστες που θα μεταβούν στο νησί αναμένεται συνολικά να ξεπεράσουν τους 250.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν πέντε πυρκαγιές, ενώ στο νησί πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι και οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές.

Ήδη αρκετά κτίσματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον.

Χθες, τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες εκδηλώθηκαν τρεις διαφορετικές δασικές πυρκαγιές στο νησί και συγκεκριμένα στις περιοχές, Κοφινά, Αγία Άννα και Άγιος Μακάριος Βροντάδων. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα εκδηλώθηκε τέταρτη πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Μάρκος, ενώ τις πρωινές ώρες σήμερα, εκδηλώθηκε και πέμπτη πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσματα.

Αυτήν τη στιγμή συνολικά επιχειρούν 190 πυροσβέστες με έντεκα (11) ομάδες πεζοπόρων της 1ης, της 2ης και της 13ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 38 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που μετέβησαν χθες, ακτοπλοϊκώς και αεροπορικώς στο νησί, από Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σήμερα, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Καβάλα 44 πυροσβέστες με 11 οχήματα και έχει προγραμματιστεί να μεταβούν:

αεροπορικώς από Αθήνα και Θεσσαλονίκη 92 πυροσβέστες, εκ των οποίων οι 80 από την 1η , 2η , 6η , 9η και 10η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και

ακτοπλοϊκώς από Πειραιά, με δύο διαφορετικά δρομολόγια πλοίων, 110 πυροσβέστες με 34 οχήματα, καθώς και 30 Εθελοντές με 4 εθελοντικά οχήματα και

ακτοπλοϊκώς από Λέσβο, 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

