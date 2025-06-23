Σε ανάρτηση προχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την συμπλήρωση 29 ετών από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκινά την ανάρτησή του σημειώνοντας ότι «Σήμερα συμπληρώνονται 29 χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος και τρεις φορές Πρωθυπουργού, Ανδρέα Παπανδρέου, του ανθρώπου που ενσάρκωσε και έκανε πράξη τις προσδοκίες του ελληνικού λαού για μια καλύτερη και πιο δίκαιη ζωή.

Με οδηγό το σύνθημα της «Αλλαγής», ο Ανδρέας κατόρθωσε να ενώσει το προδικτατορικό κέντρο, τον αντιδικτατορικό αγώνα και τις ριζοσπαστικές τάσεις της νεολαίας της εποχής σε ένα ενιαίο, πολυσυλλεκτικό, δημοκρατικό κίνημα, που προώθησε μεγάλες, δομικές μεταρρυθμίσεις στους θεσμούς και την κοινωνία».

Για να συνεχίσει αναφέροντας ότι «στη διάρκεια της ζωής του έλαβε την εγχώρια και διεθνή αναγνώριση που του αναλογούσε, ακόμα και από τους πολιτικούς του αντιπάλους.Το όνομα του έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στις σελίδες της ελληνικής ιστορίας, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την πολιτική ζωή του τόπου.

«Οι αγώνες του για τη δημοκρατία και τον σοσιαλισμό συνιστούν μια τεράστια πολιτική παρακαταθήκη, η οποία είναι μια διαρκής πηγή έμπνευσης για όλους μας», καταλήγει ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

