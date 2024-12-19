Του Γιάννη Ανυφαντή

Την έντονη αντίδραση του προεδρείου και βουλευτών που βρίσκονταν εντός της Ολομέλειας προκάλεσε αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου από το βήμα της Βουλής που προέτρεψε εμμέσως σε αυτοδικία.

Μιλώντας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε πως εάν η κόρη του βρισκόταν μέσα στο τρένο θα έπαιρνε το νόμο στα χέρια του, προκαλώντας των έκρηξη του Θεόφιλου Ξανθόπουλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, με την αντιπρόεδρο της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη να ζητά οι αναφορές περί αυτοδικίας να διαγραφούν από τα πρακτικά.

Μάλιστα, ο κ. Βελόπουλος σχολιάζοντας τις αντιδράσεις εντός της αιθούσης, επέμεινε στα περί επαναφοράς της θανατικής ποινής.

Αναλυτικά ο έντονος διάλογος που είχαν:

Κυριάκος Βελόπουλος: Εάν ήταν το παιδί μου στο τρένο, δεν ξέρω τι θα έκανα τον υπουργό. Συμπτωματικά έτυχε να την ξέρετε την κόρη μου κύριε υπουργέ. Εάν ήταν η κόρη μου μέσα στο τρένο θα έπαιρνα το νόμο στα χέρια μου.

Θεόφιλος Ξανθόπουλος: Ντροπή αυτό που λέτε. Είστε πρόεδρος κόμματος…

Κυριάκος Βελόπουλος: Δεν θα μου κάνετε υποδείξεις. Έχετε χάσει παιδί εσείς; Έχω χάσει τον καλύτερο φίλο μου εγώ στα Τέμπη.

Θεόφιλος Ξανθόπουλος: Είναι απολύτως αντιθεσμικό αυτό που κάνετε!

Κυριάκος Βελόπουλος: Δε θα μου κάνεις εσύ εμένα το δάχτυλο έτσι. Είστε εγκληματίες, μιλάτε κιόλας. Στο νομό σου δεν έχει τρένο και μιλάς!

Θεόφιλος Ξανθόπουλος: Όταν θα μου μιλάτε…

Κυριάκος Βελόπουλος: Θα σας μιλάω όπως θέλω. Μαζέψτε τον, κύριε Παππά. Θα έπαιρνα το νόμο στα χέρια μου κύριοι. Υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες.

Όλγα Γεροβασίλη προεδρεύουσα: Τα περί αυτοδικίας θα διαγραφούν από τα πρακτικά.

Κυριάκος Βελόπουλος: Είπα εγώ ότι θα σκοτώσω κανέναν;

Όλγα Γεροβασίλη προεδρεύουσα: Ο καθένας λέει ό,τι θέλει και κρίνεται!

