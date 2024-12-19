Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ασφάλεια και την αξιοπιστία των μεταφορών άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή για το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού φορέα.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δεν φέρνει ένα νομοσχέδιο για την ενίσχυση των σιδηροδρόμων με βάση την «καινοτομία», την «προστασία του περιβάλλοντος» και την «ασφάλεια», αλλά μόνο ένα «θολό action plan». «Δεν έχετε δημιουργήσει πλαίσιο ασφάλειας. Μόνο δείγματα ανεπάρκειας και αναξιοπιστίας», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως αυτό είναι αρνητικό και για τις μεταφορές, καθώς έρχονται στη δημοσιότητα μόνο με αρνητικά παραδείγματα, «ατυχήματα» και «παρ' ολίγον δυστυχήματα». Κατηγόρησε, επίσης, την κυβέρνηση ότι δεν έχει κάποιο «στρατηγικό σχέδιο και δεν έχει εντάξει τον σιδηρόδρομο στις προτεραιότητες του Ταμείου Ανάπτυξης».

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, ζήτησε και πάλι απαντήσεις, στηλιτεύοντας τις απόπειρες «συγκάλυψης» από την κυβέρνηση. «Θα συναινέσει η κυβέρνηση στον έλεγχο από τη δικαιοσύνη των ευθυνών κυβερνητικών στελεχών;», διερωτήθηκε, τονίζοντας ότι έτσι θα αποδειχθεί αν ισχύει το «όλα στο φως» της κυβέρνησης. Σημείωσε, δε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιμένει το αποτέλεσμα των ερευνών για να παρέμβει και κοινοβουλευτικά.

Ως προς το σημερινό νομοσχέδιο, ανέφερε ότι αποτελεί στην ουσία ακύρωση προηγούμενου νόμου που αποδεικνύει την «ανεπάρκεια» της κυβέρνησης, συγχωνεύοντας και πάλι ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ σε ένα νέο φορέα, ενώ παρέπεμψε και στη διαδικασία επί παραβάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επειδή δεν τηρεί τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Κατήγγειλε, επίσης, την υποστελέχωση των υπηρεσιών και τη μη εξασφάλιση της πραγματικής ανεξαρτησίας των Αρχών για την ασφάλεια των μεταφορών. Τόνισε, δε, ότι αντίθετα με την κυβέρνηση που κάνει «βήματα προς τα πίσω» και έχει εγκαταλείψει τον σιδηρόδρομο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει «ολοκληρωμένη πρόταση με βάση το δίπτυχο ασφάλεια και ανάπτυξη». « Γιατί η ανάπτυξη και επέκταση του σιδηροδρόμου αποτελεί όχι μόνο ευρωπαϊκό κεκτημένο και στοιχείο της ποιότητας ζωής αλλά και αναπτυξιακό εργαλείο», υπογράμμισε.

Συνεχίζοντας, ο Σ. Φάμελλος αναφέρθηκε σε σειρά τροπολογιών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο και αποδεικνύουν κι αυτές την «ανεπάρκεια» της κυβέρνησης, από τις «παρατάσεις του νόμου των αυθαιρέτων 11 χρόνια μετά», παρά τις υποσχέσεις για κατεδαφίσεις, μέχρι «την επιδότηση οφειλών των ΔΕΥΑ προς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας» και τα μέτρα για τις προμήθειες των τραπεζών, για τα οποία, όπως αναφέρει, οι τράπεζες θα «πανηγυρίζουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

