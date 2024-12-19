Λογαριασμός
Στις 10 Ιανουαρίου συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για τους Σπαρτιάτες

Αν η αρμόδια επιτροπή γνωμοδοτήσει υπέρ της αναστολής κρατικής χρηματοδότησης, τότε το θέμα παραπέμπεται στην Ολομέλεια.

Σπαρτιάτες

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας διαβίβασε το φάκελο των Σπαρτιατών στον πρόεδρο της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας προκειμένου να γνωμοδοτήσει η επιτροπή αν συντρέχουν οι λόγοι για αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης του κόμματος.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει στις 10 Ιανουαρίου προκειμένου να αποφανθεί. 

Αν γνωμοδοτήσει υπέρ της αναστολής, τότε το θέμα παραπέμπεται στην Ολομέλεια.

Η επιστολή του Κ. Τασούλα:

Επιστολή Τασούλα

