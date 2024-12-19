Ο Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας διαβίβασε το φάκελο των Σπαρτιατών στον πρόεδρο της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας προκειμένου να γνωμοδοτήσει η επιτροπή αν συντρέχουν οι λόγοι για αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης του κόμματος.
Η Επιτροπή θα συνεδριάσει στις 10 Ιανουαρίου προκειμένου να αποφανθεί.
Αν γνωμοδοτήσει υπέρ της αναστολής, τότε το θέμα παραπέμπεται στην Ολομέλεια.
Η επιστολή του Κ. Τασούλα:
- Μαρινάκης: Προχωρούν οι διαδικασίες για τα δύο σημαντικά στεγαστικά προγράμματα - Δεν είναι ανεκτά φαινόμενα αισχροκέρδειας
- Κωνσταντοπούλου: Τα μέτρα Μητσοτάκη για δήθεν ανακούφιση των καταθετών είναι σκέτη κοροϊδία
- Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: 65 αστυνομικοί μόνιμα στο μετρό - Προτεραιότητα η ασφάλεια
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.