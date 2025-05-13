Σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και στρατηγικής συνεννόησης πραγματοποιήθηκαν οι κοινές δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του νέου καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, στο Βερολίνο, όπου οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στις προκλήσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με αιχμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και το μεταναστευτικό.

Δείτε την κοινή συνέντευξη Μερτς-Μητσοτάκη:

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός για τις γερμανικές επενδύσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται τη γερμανική πρωτεύουσα υπό τη νέα ηγεσία, κάτι που –όπως σημείωσε– έχει ιδιαίτερο συμβολισμό.

«Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ και είμαι ο πρώτος εταίρος που υποδέχεστε στο Βερολίνο ως καγκελάριος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι ελληνογερμανικές σχέσεις έχουν ωριμάσει και βρίσκονται σε πολύ στενό συντονισμό.

Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην οικονομική πρόοδο της Ελλάδας, μιλώντας για σταθερή πορεία και ρεκόρ στον τουρισμό. Τόνισε ότι η χώρα «γυρίζει σελίδα» και παραμένει «ελκυστικός προορισμός για γερμανικές επενδύσεις», ενώ χαιρέτισε τη σταθερότητα που φέρνει στη Γερμανία η νέα κυβέρνηση, λέγοντας πως «η Ελλάδα και η Ευρώπη αισθάνονται ανακούφιση».

«Η οικονομία μας σήμερα είναι από τις πιο σταθερές στην Ευρωζώνη, στον τουρισμό καταρρίπτουμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο», είπε, προσθέτοντας:

«Η Ελλάδα και η Ευρώπη αισθάνονται ανακούφιση που η Γερμανία έχει πλέον ισχυρή κυβέρνηση. Συζητήσαμε για την Ουκρανία, συμφωνούμε στην άμεση και άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών. Υπογραμμίσαμε πως η ΕΕ πρέπει να βρεθεί στο κέντρο των διαπραγματεύσεων. Η Ευρώπη οφείλει να είναι ενωμένη διπλωματικά και στρατιωτικά, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη δική της άμυνα. Πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Συζητήσαμε και για το μεταναστευτικό, ο καγκελάριος αναγνωρίζει τις προκλήσεις να είμαστε η πρώτη χώρα υποδοχής, που προστατεύει μέρα νύχτα τα ευρωπαϊκά σύνορα. Να δώσουμε έμφαση στις επιστροφές. Το μεταναστευτικό δεν είναι μόνο ζήτημα ανθρωπιστικό, αλλά εθνικής ασφάλειας».

Απαντώντας για τα Eurofighters, ο πρωθυπουργός επεσήμανε:

«Θα σας πω δεν είναι η δουλειά ενός πρωθυπουργού φιλοξενούμενου σε μια μεγάλη χώρα όπως η Γερμανία να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίον η Γερμανία θα κάνει πωλήσεις οπλικών συστημάτων. Πιστεύω όμως υπάρχει μια κατανόηση ως προς την ανάγκη τέτοιου είδους πωλήσεις να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις τρίτες χώρες. Οι τρίτες χώρες που θέλουν να συνδεθούν με την Ευρώπη πρέπει να δείχνουν μια συμμόρφωση ως προς την κοινή πολιτική εξωτερικών και ασφάλειας και γιατί όχι να υπογράψουν μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την ΕΕ. Να υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες όλων των κρατών».

Μερτς: Αν ο Πούτιν δεν δεχθεί, έρχονται κυρώσεις

Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Μερτς έδωσε έμφαση στη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εμβαθυνθούν περαιτέρω οι σχέσεις των δύο χωρών. Όπως σημείωσε, τα προβλήματα απαιτούν κοινές λύσεις.

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, τόνισε ότι η χώρα έχει αποδεχθεί πρόταση για εκεχειρία 90 ημερών και απηύθυνε αυστηρό μήνυμα προς τη Μόσχα:

«Αν η Ρωσία δεν αποδεχθεί την πρόταση, τότε θα συζητήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα 17ο πακέτο κυρώσεων – κυρίως στον τομέα της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η μπάλα είναι στην πλευρά της Ρωσίας. Η ειρήνη και η ασφάλεια στην Ευρώπη δεν είναι αυτονόητες».

Σημαντικό τμήμα των συνομιλιών αφιερώθηκε και στο μεταναστευτικό. Ο Γερμανός καγκελάριος ανέφερε ότι το ζήτημα της δευτερογενούς μετανάστευσης αφορά άμεσα και τις δύο χώρες, δηλώνοντας ξεκάθαρα:

«Κατέστησα σαφές ότι πρέπει να μειωθεί η δευτερογενής μετανάστευση από την Ελλάδα προς τη Γερμανία και να αυξηθούν οι επανεισδοχές. Πρέπει να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση».

Ο κ. Μερτς στήριξε, επίσης, την αυστηροποίηση των διαδικασιών ασύλου, καλώντας για άμεση εφαρμογή των νέων κανόνων.

Σε ό,τι αφορά την οικονομία και την ενέργεια, ο Γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε στη μακρόχρονη συνεργασία των δύο χωρών, ενώ δήλωσε «ιδιαίτερα χαρούμενος» που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος επίσημος φιλοξενούμενος Ευρωπαίος ηγέτης.

Τέλος, έκανε λόγο για κοινή προσπάθεια εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας, σημειώνοντας ότι Ελλάδα και Γερμανία εργάζονται από κοινού σε αυτή την κατεύθυνση.

Η ανάληψη καθηκόντων από τον Μερτς μπορεί να σηματοδοτήσει νέα σελίδα στις ελληνογερμανικές σχέσεις, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Η Ελλάδα είναι σήμερα μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην ευρωζώνη, έχει αφήσει πίσω της την κρίση και συμμετέχει το τραπέζι των ευρωπαϊκών αποφάσεων ως εταίρος με εποικοδομητικές προτάσεις και πρωτοβουλίες και όχι ως «πρόβλημα».

Τη διάσταση αυτή, μεταξύ άλλων, αναμένεται να τονίσει ο πρωθυπουργός και στην αποψινή του ομιλία.

Στο ετήσιο Συνέδριο του Economic Council Germany, το βράδυ, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει ως επίτιμος προσκεκλημένος, όπου θα βραβευθεί για τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Πιο αναλυτικά οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Ευχαριστώ για την υποδοχή και την τιμή καθώς είμαι ο πρώτος Ευρωπαίος που υποδέχεστε. Οι ελληνογερμανικές σχέσεις που άλλοτε δοκιμάστηκαν, σήμερα έχουν ωριμάσει. Θεμελιώνονται στον αμοιβαίο σεβασμό, τον ειλικρινή διάλογο και την καλή συνεργασία», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, στο Βερολίνο.

«Ο ρόλος της χώρας σας είναι κομβικός στην Ευρώπη. Φέρνει την Αθήνα και το Βερολίνο ακόμα πιο κοντά. Ο καγκελάριος γνωρίζει ότι η Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια γράφει ένα νέο κεφάλαιο», σημείωσε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα στοιχεία της οικονομίας. «Αυτή η συνετή πολιτική αποτυπώνεται στα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα, στην ταχύτατη συρρίκνωση του δημοσίου χρέους, στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα. Αυτό είναι εφαλτήριο για περισσότερες επενδύσεις. Οι γερμανικές εταιρείες επενδύουν περισσότερο στην πατρίδα μου. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που θα την καταστήσουν ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις», σημείωσε ο πρωθυπουργός ο οποίος μίλησε και για την ελληνική κοινότητα στη Γερμανία η οποία αριθμεί πάνω από μισό εκατομμύριο.

Για την Ουκρανία ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι συμφώνησαν στην άμεση και άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών και μίλησε για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως η ΕΕ θα πρέπει να βρεθεί στο κέντρο κάθε διευθέτησης με βάση το διεθνές δίκαιο και πως η Ευρώπη οφείλει να είναι ενωμένη αναλαμβάνοντας και την ευθύνη που της αναλογεί για τη δική της άμυνα «συμβάλλοντας και στην κάλυψη των κρατών μελών με ανάλογη χρηματοδότηση».

Επιβράβευσε τις αποφάσεις που πήρε η Γερμανία για να ενισχύσει τις δικές της αμυντικές δαπάνες σημειώνοντας ότι ανοίγει περιθώρια για συνεργασία και στον αμυντικό τομέα. «Πρέπει να ενισχύσουμε την αμυντική βιομηχανία αλλά έχουμε την ευθύνη να επιλέξουμε προσεκτικά τους συνομιλητές μας. Θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική γιατί διαφορετικά θα τίθεται σε κίνδυνο το συμφέρον της ασφάλειας και η αυτονομία και αξιοπιστία της Ευρώπης», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης ενώ είπε πως είναι απαραίτητη η συνεργασία της ΕΕ με τις ΗΠΑ.

Για το μεταναστευτικό ο πρωθυπουργός είπε πως η Γερμανία αντιλαμβάνεται στις προκλήσεις και ότι ο καγκελάριος αναγνωρίζει πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεται μια χώρα στην πρώτη γραμμή και να προστατεύει τα εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα. «Είναι ζήτημα μείζονος εθνικής ασφάλειας και απαραίτητη η πιο στενή σύμπραξη Αθήνας και Βερολίνου. Οφείλουμε να δώσουμε έμφαση στην εξωτερική διάσταση, στις επιστροφές και στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού συμφώνου μετανάστευσης και ασύλου», προσέθεσε.

«Το Βερολίνο που είναι μια πόλη που έζησε τη διαίρεση, υπενθυμίζει ότι η πραγματική δύναμη της Ευρώπης δεν είναι τα τείχη αλλά οι γέφυρες. Οι ελληνογερμανικές γέφυρες γίνονται πιο δυνατές», υπογράμμισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής» και ευχαρίστησε τη Γερμανία για το ρόλο που έπαιξε. «Δεν έχουμε ακόμα συμφωνήσει σε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για αμυντικές δαπάνες. Αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει με εντιμότητα και ειλικρίνεια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθώς αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Δεν έχουμε ακόμα φτάσει στο σημείο να κάνουμε τη συζήτηση αυτή σε βάθος. Πιστεύω ότι σε επόμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια θα ακούσουμε τις απόψεις του καγκελάριου για το θέμα αυτό», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για την ελληνική οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα είναι χώρα που πια αποτελεί υπόδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης. «Έχουμε υψηλό χρέος το οποίο το μειώνουμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα πετύχουμε τους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων. Ζητήσαμε πρόσθετη ευελιξία ως προς τη ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες. Η Ελλάδα θα πετύχει πλήρως τους δημοσιονομικούς στόχους που έχει θέσει. Θα εξακολουθεί να μειώνει το χρέος της. Είναι προσωπική μου δέσμευση ότι η χώρα μου δεν θα περάσει ποτέ ξανά από αντίστοιχη κρίση όπως αυτή που την γονάτισε το 2015. Είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δέσμευσή μου», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για τα εργασιακά και μετά από σχετική απάντηση του κ. Μερτς, ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι το πενθήμερο στην Ελλάδα είναι νομικά κατοχυρωμένο. «Έχουμε προσθέσει βαθμούς ευελιξίας στην εργατική νομοθεσία για να καλύψουμε ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε και τα εργατικά δικαιώματα να διασφαλίζουμε και να στηρίζουμε την παραγωγικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ίδρυση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. «Η ελληνική εμπειρία είναι εξαιρετικά θετική. Είναι καλύτερη η εξυπηρέτηση του πολίτη και μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής διοίκησης. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας καταγράφει τις πραγματικές ώρες εργασίας και βάζει την εργατική νομοθεσία σε καινούργιο πλαίσιο. Επανέλαβα την ανάγκη οι μεταρρυθμίσεις να γίνονται σύντομα ώστε τα οφέλη τους να γίνονται αισθητά στην κοινωνία. Ενθάρρυνα τον καγκελάριο να τολμήσει στον τομέα της ψηψιοποίησης και να κινηθεί με πιο γρήγορα βήματα», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Απαντώντας σε επόμενη ερώτηση για το μεταναστευτικό ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει σημαντική μετατόπιση της ευρωπαϊκής συζήτηση από την εσωτερική στην εξωτερική διάσταση του θέματος με έμφαση στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και στην υλοποίηση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται άσυλο. «Αναγνωρίζω το ζήτημα των δευτερογενών ροών. Δεν έχουμε συμφωνήσει. Αντιμετωπίζω το ζήτημα με κατανόηση και ζητώ το ίδιο από τη Γερμανία ως προς το τι σημαίνει να φυλάς τα σύνορα», πρόσθεσε.

Για την πώληση μαχητικών Eurofighter από τη Γερμανία στην Τουρκία, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως «δεν είναι δουλειά ενός πρωθυπουργού σε μια μεγάλη χώρα να υποδείξει τον τρόπο που η Γερμανία θα κάνει πωλήσεις οπλικών συστημάτων». Σημείωσε πως υπάρχει κατανόηση ως προς την ανάγκη τέτοιου είδους πωλήσεις και αμυντικές συνεργασίες να πληρούν τις προϋποθέσεις. «Οι τρίτες χώρες να δείχνουν υψηλή συμμόρφωση στην πολιτική εξωτερικών και ασφάλειας ή και να υπογράψουν αμυντική συμφωνία με την ΕΕ», προσέθεσε.

Σε ερώτηση για το κράτος δικαίου ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατία η οποία λειτουργεί πολύ καλά και τελικός κριτής του κράτους δικαίου δεν μπορεί να είναι άλλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καταθέτει ετήσια έκθεση. Μου φαίνεται παράξενο όταν σε τέτοιες κατατάξεις από μη κυβερνητικές οργανώσεις, η χώρα μου που είναι δημοκρατία που λειτουργεί πολύ καλά, βρίσκεται κάτω από αφρικανικές χώρες που δεν διακρίνονται ιδιαίτερα για τα δημοκρατικά τους αντανακλαστικά. Στην Ελλάδα ο καθένας μπορεί να πει και να γράψει ό,τι θέλει. Υπάρχει απόλυτη ελευθερίας έκφρασης. Η κριτική προς την κυβέρνησή μου είναι έντονη και αποδεχόμαστε ότι αυτό είναι μέρος του τρόπου που λειτουργούν οι ευνομούμενες δημοκρατίες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.