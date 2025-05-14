Hurriyet: Παρατήρηση της Αθήνας στη Γερμανία για τα Eurofighter

Η Αθήνα έκανε παρατήρηση στη Γερμανία για το Eurofighter, γράφει η εφημερίδα Hurriyet, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Ο Μητσοτάκης ανέφερε πως στην πώληση των μαχητικών στην Τουρκία πρέπει να βλέπουμε και τα συμφέροντα χωρών της ΕΕ» αναφέρει η εφημερίδα.

Η Ισπανία αγοράζει 24 τουρκικά εκπαιδευτικά αεροσκάφη HURJET

Πανηγυρίζουν στην Τουρκία: Οι Ισπανοί ίσως στηρίξουν να πάρουμε τα Eurofighter

Ζαφέρ Σαχίν, δημοσιογράφος: «Στην Ισπανία θα πουλήσουμε 24 εκπαιδευτικά αεροσκάφη ΗURJET. Aλλά αυτό που μας προκαλεί μεγάλη ικανοποίηση είναι πως ανταγωνιστήκαμε με Ιταλία και Νότια Κορέα. Δηλαδή η Ισπανία δοκίμασε και τα δικά μας αεροσκάφη και τελικά επέλεξε το HURJET.

Tελικά, οι Ισπανοί επέλεξαν το δικό μας αεροσκάφος. Καθώς ολοκληρώνεται αυτή η συμφωνία,υπάρχει και ένα άλλο θέμα που μας αφορά είναι τα. Εurofighter. H Iσπανία είναι απο τα ιδρυτικά μέλη της κοινοπραξίας των μαχητικών Eurofighter. Δηλαδή πιστεύω η συνεργασία της Τουρκίας με την Ισπανία θα έχει αποτελέσματα και σε άλλους τομείς όπως το Eurofighter».



Συνεχίζεται η τουρκική αεροναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος 2025»

Με σενάρια απόβασης δυνάμεων και πληγμάτων σε μικρά νησιά

Αποφάσεις για μαζική παραγωγή οπλικών συστημάτων από την Τουρκία

Στη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της τουρκικής στρατιωτικής βιομηχανίας

Παραγωγή μη επανδρωμένων εναέριων και θαλάσσιων οχημάτων καμικάζι με ικανότητα σμήνους

Παραγωγή μη επανδρωμένου μαχητικού με ικανότητες αερομαχικών και χερσαίων επιθέσεων, καθώς εκτιμάται πως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα παίζουν σημαντικό ρόλο

Μαζική παραγωγή αντιαεροπορικών συστημάτων μικρού, μεσαίου με μεγάλου βεληνεκούς.

Μαζιική παραγωγή πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς.

Ναυπήγηση του καταδρομικού αντιαεροπορικής άμυνας TF-2000

Ναυπήγηση εθνικού υποβρυχίου MIL-DEN

Παραγωγή χερσαίων οχημάτων καμικάζι

Παραγωγή επιπλέον ελικοπτέρων γενικής χρήσης GOKBEY

Ανάπτυξη νέων συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.